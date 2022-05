Valentino Rossi mania alla festa dei truck a Misano

Tutti pazzi per Valentino Rossi. Il Misano World Circuit ha ospitato l’European Truck Racing Championship ed erano presenti circa venti camion con livree di ispirazione motociclistica. Tra questi, come ogni anno, alcuni interamente dedicati a Valentino Rossi. Ci sono tifosi talmente tanto appassionati che hanno speso migliaia di euro per queste livree, per rendere omaggio a Valentino e mostrare ovunque il 46 giallo. Per molti il camion non è solo uno strumento di lavoro ma molto più, è quasi una casa, è passione in movimento. L’amore per Valentino Rossi si fonde, così, con quello per il proprio truck super accessoriato, spesso anche con gli interni ispirati a Vale.

Il week-end dedicato ai truck ha riscosso un grande successo con circa 35mila spettatori presenti al Misano World Circuit ed è stato un gustoso antipasto degli eventi estivi.

Tra gli ospiti della manifestazione Celestino Vietti, leader nel Mondiale Moto2, invitato da Iveco. Celestino ha incontrato i fans per foto ed autografi.

“Sono sorpreso di vedere tanto pubblico – ha commentato Celestino Vietti – non avevo mai visto correre i camion in pista e sono davvero spettacolari. Mi ha colpito la presenza di tante famiglie, evidentemente è l’occasione di condividere con i camionisti la realtà di un lavoro che li porta sempre in giro. Ovviamente sono abituato a vedere i camion che trasportano in tutto il mondo le nostre moto e tutto quanto serve per la presenza di team e sponsor nelle tappe del motomondiale. A questo evento c’erano livree veramente fantasiose e guardo questo mondo con grande curiosità”.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

Foto Marzio Bondi