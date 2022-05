Dal ciuccio alle moto: i baby piloti made in Spagna

La Spagna, si sa, ha un vivaio inesauribile di talenti. Il segreto? La Federazione Motociclistica Spagnola organizza eventi per bimbi piccolissimi, che spesso prendono ancora il biberon. La RFME promuove, infatti, la Feber MX Cup, una manifestazione riservata ai bambini tra i 4 ed 6 anni, troppo piccoli quindi per poter guidare anche una semplice minimoto o una moto da minicross. Le gare si svolgono su fondo sterrato nell’ambito del Campionato Spagnolo di Motocross. Le motine sono di fatto dei giocattoli cavalcabili senza motore ma che assomigliano a delle vere moto. I bimbi indossano il casco, le ginocchiere e spesso la maglietta dedicata al loro pilota preferito.

La Feber MX Cup si svolgeva già in passato poi era stata sospesa per la pandemia ma quest’anno è stata organizzata nuovamente ed ha riscosso un grandissimo successo con le griglie di partenza sempre piene.

In queste manifestazioni i bambini si sentono già dei piloti veri. Le loro gare vengono trasmesse infatti, in diretta, sul canale YouTube della Federazione Motociclistica Spagnola. La RFME trasmetto ovviamente anche le gare dei Campionati Spagnoli ElíteMX1, EliteMX2 e MX125. Al termine di queste corse i baby piloti salgono sul podio come i professionisti. Il vincitore del campionato riceve una motina elettrica.

In Spagna c’è da sempre un’altra mentalità rispetto all’ Italia in ambito motoristico. Spesso gli insegnanti accompagnano gli alunni in circuito a vedere anche dei semplici test. La passione per le moto è estremamente forte sia tra gli adulti che tra i bambini.

Le manifestazione come Feber MX Cup alimentano ulteriormente la passione nei bambini, li avvicinano al motociclismo in modo sicuro, simpatico, naturale e praticamente a costo zero.

Foto. Juan Pablo Acevedo