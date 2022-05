Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Filippo Fuligni, protagonista di un brutto incidente a Estoril. Durante Gara 2 della classe Supersport, il pilota italiano è scivolato in seguito ad un contatto, rimanendo in mezzo alla pista. Poco dopo è stato letteralmente investito da un altro pilota che seguiva, impossibilitato ad evitarlo. L’italiano del team D34G Racing, prontamente soccorso, si trova tutt’ora in ospedale in Portogallo. Da lì arrivano le ultime novità, sia attraverso un comunicato della squadra che via i canali social dello stesso Fuligni. Li riportiamo integralmente.

Il comunicato D34G Racing

Filippo Fuligni si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale universitario São José di Lisbona. È in buone condizioni, ha riportato un frattura pelvica che richiederà un’operazione chirurgica nei prossimi giorni. Il pilota è caduto alla curva uno del terzo giro di gara 2 al circuito di Estoril domenica scorsa. Ritrovandosi suo malgrado in mezzo alla pista, è stato colpito da un pilota che lo seguiva a distanza ravvicinata e non ha potuto evitarlo. Filippo è seguito e supportato dai familiari, dallo staff medico e dalla squadra. Ulteriori aggiornamenti verranno resi noti nei prossimi giorni.

Dai social di Fuligni

Vorrei aggiornare tutti quanti sulle mie condizioni. Dopo un primo contatto con un altro pilota in curva 1 sono scivolato rimanendo in mezzo alla pista. Purtroppo sono stato colpito da un terzo pilota nella zona lombo sacrale. In conseguenza all’impatto subìto ho riportato diverse fratture al bacino.

Sono stato prontamente soccorso, stabilizzato dallo staff medico del circuito e trasportato d’urgenza all’ospedale Universitario São José, di Lisbona, nel quale mi trovo ora ricoverato.

Verrò operato giovedì mattina dal Dott. Antonio Camacho che eseguirà l’intervento per ridurre e saldare la frattura pelvica. Ringrazio tutto lo staff del circuito di Estoril, i medici di Dorna, della Clinica Mobile e tutta l’equipe per il fantastico lavoro. Per tutto quanto hanno già fatto e faranno per me fino al completo recupero fisico. Ulteriori aggiornamenti verranno resi noti dopo l’operazione di questo giovedì. Ringrazio tutti per i tantissimi messaggi ricevuti. Sono in ottime mani.