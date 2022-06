Valentino Rossi, il figlio di Norifumi Abe ospite al Ranch di Tavullia

Il Ranch di Valentino Rossi ospita l’11esima edizione del VR46 Master Camp, un corso intensivo di guida con sessioni di sterrato e motocross riservato a giovani piloti che stanno muovendo i primi passi nel mondo delle corse. Un modo per migliorare la propria tecnica insieme agli allievi della VR46 Academy, capace di traghettare i talenti fino alla classe MotoGP, come avvenuto già con Bezzecchi, Marini, Morbidelli, Bagnaia e presto sarà il turno di Vietti.

Maiki Abe ospite di Valentino Rossi

Nell’edizione del Master Camp in programma dal 7 all’11 giugno partecipa anche un giovane pilota giapponese di 18 anni dal cognome illustre: Maiki Abe, figlio del mitico Norifumi Abe. Un fuoriclasse del motociclismo nipponico che ha partecipato al Mondiale 500/MotoGP dal 1995 al 2004, sempre in sella alla Yamaha. Ad eccezione del debutto in veste di wild card al GP del Giappone 1994 su una Honda NSR500 privata di proprietà di Yumcha Blue Fox, ottenendo un 7° posto in qualifica, tenendo testa ai mostri sacri Kevin Schwantz o Mick Doohan, fino a quando non subì una caduta mentre era in testa alla gara a due giri dal termine.

L’origine di Rossifumi

Norifumi Abe è stato un modello per un’intera generazione di piloti, tra cui Valentino Rossi, che si fece soprannominare “Rossifumi” in onore del pilota giapponese, uno dei suoi beniamini che ha segnato la sua adolescenza. Purtroppo Norifumi ci ha lasciato prematuramente il 7 ottobre 2007 all’età di 32 anni, a seguito di un tragico incidente stradale mentre stava guidando la sua moto nella città di Kawasaki. Ha lasciato un figlio di tre anni, Maiki Abe, oggi poco più che maggiorenne che milita nel campionato giapponese delle due ruote. E in questi giorni è al Ranch di Tavullia, a seguire le istruzioni di Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Marco Belli. “Questa è la mia prima esperienza in Europa, il livello dei piloti qui al Master Camp è molto alto, quindi sono molto entusiasta di fare questa esperienza“, ha detto il figlio di Norifumi Abe.

Maiki incontra il Dottore

Maiki non ha certo un nome casuale. Suo padre lo scelse in onore di Mick Doohan, uno dei suoi più grandi rivali nella classe 500. “La pista dove mi alleno abitualmente in Giappone è di sabbia, quindi oggi ho fatto una nuova esperienza durante la sessione di motocross. Per quanto riguarda Franco (Morbidelli), è molto bravo ad insegnarci. Mi sono divertito moltissimo ad imparare da lui“. Nell’ultimo giorno al Ranch dovrebbe tenersi il grande incontro con Valentino Rossi: anche il motociclismo ha i suoi cicli e ricicli storici…