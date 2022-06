TT 2022: spettacolare Supertwin, vince Hickman su Paton

Passano gli anni ed anche al TT 2022 la Supertwin, classe riservata alle bicilindriche di media cilindrata, si riafferma come una delle classi più spettacolari al Mountain. L’edizione 2022 dell’ex Lightweight TT ha ribadito questa tesi di pensiero, seppur lasciando un po’ l’amaro in bocca per quanto registrato nel corso dell’ultimo giro. Dopo un avvincente duello con distacchi contenuti in una manciata di centesimi, il prematuro ritiro di Michael Dunlop ha spalancato le porte della vittoria a Peter Hickman, in trionfo con la Paton S1-R schierata dal VAS Racing.

PROSEGUE IL DUELLO AL TT 2022 TRA DUNLOP E HICKMAN

Di fatto la Supertwin è stata una sorta di prima resa di conti tra i due road racers più attesi di quest’edizione, in grado di spartirsi le vittorie nelle gare “Solo” finora disputate. Peter Hickman, reduce dalla doppia affermazione tra Superbike e Superstock, si è schierato al via della Supertwin con la Paton VAS dopo aver accantonato alla vigilia il progetto Aprilia (ed ancor prima quello fallimentare Norton). D’altro canto Michael Dunlop, primatista dell’inaugurale gara Supersport (con l’attesa replica nel tardo pomeriggio), puntava a portare nuovamente sul gradino più alto del podio i colori ufficiali Paton SC-Project.

TESTA A TESTA FINO ALL’ULTIMO GIRO

I due non hanno tradito le attese, regalando un entusiasmante Supertwin TT. Al primo giro, con conseguente sosta prevista, MD si è presentato in testa con 696 millesimi di vantaggio su Hickman. Quest’ultimo è passato al comando al successivo rilevamento di Cronk-ny-Mona , chiudendo il secondo dei tre passaggi previsti con 0″564 (!) di margine su Dunlop. Proprio quando si profilava un ultimo giro da antologia, la doccia fredda: Michael Dunlop rallenta progressivamente, passando con 57″ di gap a Glen Helen. Di fatto il preludio della resa registratasi pochi chilometri più avanti, salutando anzitempo la compagnia.

VINCE ANCORA HICKMAN AL TT 2022

Per Peter Hickman arriva così la terza affermazione al TT 2022, portando in alto la Paton ed il team VAS Racing di Vittorio Salerio. Un successo della tecnica e dell’organizzazione tricolore rifilando 1’49” a Lee Johnston con la prima Aprilia, con l’emozionante duello per la terza posizione che ha visto Paul Jordan (Kawasaki) spuntarla nel finale per 6″ a scapito di Pierre Yves Bian (Paton). Tra gli attesi protagonisti, fuori al secondo giro con il podio alla portata Jamie Coward, mentre prosegue il TT-no del nostro Stefano Bonetti. Ampiamente nella top-10 con la Aprilia RS 660, suo malgrado ‘Bonny’ ha salutato la compagnia sempre nel corso del secondo giro.