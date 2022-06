Superbike: Van der Mark fuori, BMW ritrova Ilya Mikhalchik a Misano

Formazione in parte rivista per BMW Motorrad Motorsport in vista della tappa italiana. Per il quarto evento del Mondiale Superbike 2022 dovrà fare a meno di Michael van der Mark, alle prese con la frattura del collo del femore destro. Infortunio in cui è incappato nel corso del round precedente a Estoril, non il primo in un periodo non proprio felice in questo senso…. Al suo posto un volto già noto: torna Ilya Mikhalchik, pilota ucraino che ha già avuto modo di sostituire in precedenza il collega accanto a Redding.

L’abbiamo visto infatti nel primo round ad Aragón, con Van der Mark KO per un’altra fattura, alla stessa gamba, procuratasi in bici nel precampionato caviglia. Una nuova occasione in Superbike che arriva sulla scia dell’entusiasmo per un grande risultato ottenuto in FIM EWC. Assieme a Guarnoni e Reiterberger infatti ha portato uno storico trionfo al BMW Motorrad World Endurance Team nella 24 Ore di Spa. Tocca ora a Misano. “Conosco il circuito da quando correvo in 600cc ed in Superstock 1000” ha dichiarato Mikhalchik. “Non so come sarà, ma dopo il round positivo ad Aragón spero di fare di nuovo bene.”

“Ci dispiace per Michael” ha poi aggiunto il direttore sportivo Marc Bongers. “Ma gli auguriamo una pronta guarigione.” Al suo posto però intanto riecco Mikhalchik. “Siamo lieti di poter contare di nuovo sul suo aiuto. Ha già dimostrato di poter fare bene, la sua esperienza in sella alla BMW M 1000 RR potrà poi aiutarci per continuare il lavoro di sviluppo della Superbike.”

Foto: BMW Motorrad Motorsport