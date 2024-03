Trofeo Simoncelli, tanti piloti e divertimento per il 1° round a Cervia

Al via l’edizione 2024 della competizione di minimoto, organizzata dal nuovo motoclub “Renzo Pasolini” e dalla Fmi. La prima tappa, organizzata dal Motoclub trevigiano CMV, ha avuto luogo lo scorso fine settimana nel tracciato del Happy Valley di Cervia, con 98 concorrenti divisi in 7 categorie, nonché tanto divertimento per l’edizione numero 13 del “Trofeo Marco Simoncelli”. Da segnalare ben 22 partecipanti iscritti ai “Primi passi”, riservati a bambini dai 6 agli 8 anni di età. Una grande soddisfazione per i responsabili del “Pasolini” presieduto da Sergio Rastelli, con Martino Barberi, Gianfranco e Sara Zaghini a coordinare i volontari del sodalizio.

1° round Trofeo Simoncelli, le classi Junior

Nella Junior A Carlo Introna (Team Motorland di Portomaggiore) si è imposto, con un 2° e un 1°, su Alexander Primo Prataviera (Cmv Team Space), 1° e 2°, e Tiziano Triberio (Team Motorland di Portomaggiore), due volte 3°. Al traguardo 9° e 10° Elia Cantoni e Gabriel Spaccini (Cattolica). Vittoria in Junior B per Ethan Botti (Viadana), precedendo Marco Rizzi (Viadana 664 Racing) e Damiano Di Giannicola (MotoXRacing), doppietta per tutti e tre rispettivamente al 1°, 2° e 3°. Fra i 16 al traguardo anche Victor Ducic 5° (Cattolica) e Federico Luciani 8° del motoclub “Pasolini”. Nella Junior C trionfo per Sebastiano Dossena (Viadana 664 Racing), autore di una doppietta. Alessandro Souchet (Cmv), 2° e 3°, e Nicolo Sorbino (57 Team), 8° e 2°, sono saliti sul podio con lui. Il Cattolica piazza Alex Mino Tieppo 4°, con un 3° in gara 1, e Diego Sartucci 6°.

Le classi Open e Gentlemen

In Open A Mattia Lanzi (Eleven), con un 3° e un 1°, ha battuto Christian Marinello (Cmv), 1° e 4°, e Mattia Frau (Giulianova Team Space), con un 4° e un 2°. Quarto posto per Marco Macciaroni, del “Pasolini”, con un 2° e un 5°, a precedere Thomas Tamagnini (Cattolica), 5° e 3°. Nella Open B Matyas Palka (Cmv) ha trionfato con un 3° e un 1°. Dietro di lui Luca Bandini (Cmv Team Space), con un 1° e un 3°, e Salvatore Poerio (Gt 10 Team), due volte 2°. Fra i Gentlemen doppietta di Mauro Finelli (Cmv) su Simone D’Ignazio (Giulianova). Nella categoria Primi Passi, con piloti da 6 a 8 anni di età, non sono state stilate classifiche ufficiali per non creare inutile pressione ai concorrenti.

“Opportunità per giovani e giovanissimi”

“Ben 98 piloti e un buon numero di bambini nei “Primi passi”, tutti seguiti dai nostri tecnici” ha sottolineato Cristian Farinelli, responsabile per la FMI dell’organizzazione del Trofeo. “Al via anche piloti del calibro di Cruciani e Moretti [Stefano e Riccardo, campioni italiani entrambi, ndr], oltre ad altri esperti. È stata un’opportunità per aiutare i giovani e giovanissimi ad approcciarsi al mondo delle gare nel miglior modo possibile. Il ricordo di Simoncelli viene dal cuore, da parte di tutti. Un plauso al “Pasolini”, che da 13 anni porta avanti questo trofeo, ed a tutti gli altri motoclub e circuiti che rendono possibile questa competizione”.

Di seguito le prossime cinque tappe del Trofeo Simoncelli 2024. Giulianova il 27-28 aprile, Scintilla Rieti il 11-12 maggio, Cascia 22-23 giugno, San Mauro 5-6 ottobre, Misanino 19-20 ottobre