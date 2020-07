Domenica a Jerez segnata da un evento luttuoso nelle moto. Lo spagnolo Ismael Bonilla, ex Mondiale 250cc, ha perso la vita in un grave incidente.

Tragedia sul tracciato di Jerez de la Frontera, in una domenica riservata ad alcuni turni in pista per vari piloti moto. Ismael Bonilla, 41 anni, pilota impegnato in passato anche nella classe di mezzo del Motomondiale, stava svolgendo una giornata di coaching assieme a molti altri. Nella prima curva del circuito andaluso ecco il fatale incidente: lo spagnolo, in azione a Jerez in sella alla sua Yamaha R1, ha perso così la vita. Ancora sconosciute le cause, anche se si sospetta un problema ai freni occorsogli alla fine del rettilineo principale.

Il maggiore successo era arrivato nel 1994, quando Ismael Bonilla aveva trionfato nel campionato nazionale di velocità. Nel suo palmares anche nove presenze mondiali nell’allora 250cc tra il 1996 ed il 2001, oltre a correre nell’europeo di categoria, prima di appendere il casco al chiodo nel 2013. Non ha mai lasciato del tutto il suo mondo, vale a dire quello delle due ruote. Da allora infatti si è impegnato come istruttore e collaudatore, affiancando anche qualche attività occasionale come collaboratore per la stampa.