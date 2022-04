Superbike: Randy Krummenacher vicino al rientro nel tricolore

Randy Krummenacher può tirare un sospiro di sollievo. Nel week-end ha svolto tre giornate di test con la moto in versione standard e, nonostante il maltempo, è riuscito a girare senza problemi. Certo, non è ancora in forma al cento per cento ma con ogni probabilità parteciperà al prossimo appuntamento del Campionato Italiano Superbike con il Keope Motor Team. Gareggerà dunque assieme a Niccolò Canepa, attualmente in testa alla classifica tricolore con un secondo posto ed un terzo nelle prime due gare stagionali. A tal proposito, la settimana scorsa Canepa ha svolto dei test a Misano per provare dei nuovi sviluppi.

Randy Krummenacher, lo ricordiamo, era stato costretto a saltare la prima del CIV Superbike e la gara di esordio del Mondiale Endurance per le conseguenze del Covid.

Il team manager del Keope, Stefano Morri, è fiducioso.

Come sta Randy?

“E’ in piena ripresa. E’ stato fermo per oltre un mese a causa del Covid quindi non è ancora al top però ha girato al Mugello e nonostante la pioggia ed il vento, si è trovato bene. Ci sono buone probabilità di rivederlo in pista già nel week-end del 7 maggio a Vallelunga, per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Superbike. Continuiamo sulla strada intrapresa ad inizio anno, con Randy e Niccolò”.

Come sta procedendo lo sviluppo della moto?

“Stiamo lavorando con impegno perché è un progetto nuovo che stiamo portando avanti con Yamaha. I test di Misano hanno dato ottimo riscontri che fanno ben sperare per il proseguo del campionato”.

La parentesi con Mattia Pasini appare momentaneamente chiusa visto che era stato chiamato in sostituzione di Krummencher. Potrebbe però riaprirsi in futuro: il pilota e la squadra si erano trovati molto bene assieme.