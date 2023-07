E’ bella la Superbike di notte a Misano e nella prima qualifica del quarto atto tricolore Michele Pirro ha illuminato la scena agguantando il miglior tempo. Il tester Ducati si è complicato la vita nel precedente round di Vallelunga, quando è scivolato nell’impegnativo confronto diretto con l’Aprilia di un ritrovato Luca Bernardi. Il passo falso ha catapultato Lorenzo “Zorro” Zanetti al comando di una classifica assai meno scontata di quanto si poteva immaginare. Il CIV è entrato nel girone di ritorno con la consapevolezza che per Michele Pirro conquistare la decima corona nazionale non sarà scontato. Zanetti comanda con 8 punti di vantaggio sul favorito, non è fuori causa neanche Bernardi a -41 punti dalla vetta.

Misano giardino di casa

Con 24 °C nell’aria e 30 °C d’asfalto i piloti hanno trovato condizioni ideali nella qualifica notturna, banco di prova di gara 1 che scatterà questa sera alle 21:35, con 13 giri da compiere. Pirro ha spinto la Ducati V4 R fino a 1’36″005, un bell’andare coi fari. Non è lontano Luca Bernardi, appena 139 millesimi, incalzato a sua volta da Lorenzo Zanetti in ritardo di meno di mezzo secondo. Michele saluterà la compagnia oppure i due rivali anche stavolta troveranno modo di dare filo da torcere? La risposta in serata.

Chi acciuffa la pole?

“Correre in questo scenario è emozionante, siamo andati forte ma credo di poter fare un altro passo in avanti” ha commentato il pilota del team Barni. La squadra bergamasca, che pur di alto profilo è pur sempre privata, questo fine settimana è impegnata su due fronti: Mondiale con Danilo Petrucci a Most e qui a Misano. Complimenti per lo sforzo e l’organizzazione!

La sessione notturna è stato l’antipasto perchè lo schieramento si definirà in tarda mattinata, con la seconda e decisiva qualifica, ovviamente in condizioni ambientali ben differenti. Vedremo se con il sole cambierà qualcosa. Michele Pirro li aspetta al varco.

