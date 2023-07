MotoGP, Bezzecchi: “Valentino Rossi fa casino se facciamo danni”

A Tavullia c’è grande fermento anche in questa stagione MotoGP. Dopo la vittoria del titolo mondiale 2022, Francesco Bagnaia si ritrovare al comando della classifica e tra i contendenti c’è anche il collega di Academy VR46, Marco Bezzecchi, già autore di due vittorie nelle prime otto gare (Argentina e Francia). Nessuna scintille e massimo rispetto tra i due, ma se la sfida entrerà nel vivo la musica potrebbe cambiare.

Bagnaia e Bezzecchi sfida al vertice

Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi non sono solo amici ma anche rivali in pista, soprattutto in questa annata straordinaria per il gruppo di Tavullia. Rispettivamente sono al primo e al terzo posto della classifica iridata, divisi da appena 36 punti, con una moto, la Ducati Desmosedici, non troppo diversa. Il riccioluto del Mooney VR46 Racing Team ha già guadagnato una moto ufficiale per il prossimo anno, segno che a Borgo Panigale hanno subito fiutato il talento del ‘Bez’. Tra lui e Pecco c’è un’amicizia di lunga data, trascorrono molto temo anche nei momenti extra-Mondiale, si allenano insieme e al matrimonio di Luca Marini c’era una grande allegria generale fra tutti i ragazzi della Academy.

La rivalità interna

Un’atmosfera incredibile, quasi magica, frutto di un progetto nato un decennio fa ad opera di Valentino Rossi. Un luogo dove crescere fisicamente, atleticamente, umanamente, alternando palestra e sessioni al Ranch o in pista, meeting, lezioni di lingue. Ma se Bagnaia e Bezzecchi dovessero ritrovarsi testa a testa a giocarsi il Mondiale MotoGP, il rapporto potrebbe incrinarsi? “Quando combatti, combatti. La differenza è che possiamo parlarci a casa – ha commentato il campione in carica della classe MotoGP -. Nel caso dovessimo scontrarci, possiamo parlarne così da risolvere la questione. Siamo amici, ma siamo ancora rivali in pista, quindi non fa alcuna differenza“.

Valentino Rossi, Alessio Salucci e i vertici della VR46 fanno di tutto per tenere a bada gli animi, una guerra intestina che potrebbe scombussolare l’Academy. “Non è facile. Tutti pensano sempre che sia più bello combattere tra noi ragazzi dell’Accademia. In verità è un po’ meno bello, perché c’è sempre un po’ di paura di esagerare – ha spiegato Bezzecchi -. Non si tratta solo di Pecco, ma di tutti“. Infine ammette scherzosamente: “Vale fa casino se facciamo danni“.

