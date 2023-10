Superbike CIV: Michele Pirro, la caduta che costa carissima (Video)

Michele Pirro ha seriamente compromesso la corsa al tricolore Superbike incappando in questa rovinosa caduta all’ultima curva di gara 1 (qui cronaca e classifica). Il pilota pugliese, rialzandosi, ha rischiato di essere investito dai piloti che sopraggiungevano, ma è finito tutto bene. Oggi alle 14:30, nella sfida tutto-o-niente, dovrà vincere a tutti i costi sperando che qualcuno riesca ad intromettersi fra lui e il capo classifica Lorenzo Zanetti, che scatta con 8 punti di vantaggio. La vittoria da sola non basta, il bresciano sarebbe comunque campione d’Italia arrivando secondo. Sarà una sfida elettrizzante, alla pari con gara 1 che ha offerto uno spettacolo formidabile.

Michele, troppi errori

In questa edizione del CIV Superbike Michele Pirro ha vinto sette gare su undici, ma rischia di pagare a caro prezzo gli errori commessi a Vallelunga, Misano e qui a Imola. Tre incidenti che pesano come macigni su una classifica comandata da un Lorenzo Zanetti super affidabile. Il bresciano ha vinto solo due volte, ma è sempre andato a podio: 11 volte in 11 gare. A Imola, tracciato che gli si addice in maniera particolare, “Zorro” ha pure sfoderato gli artigli, rispondendo colpo su colpo agli attacchi del rivale. E’ stato un duello eccezionale. Non immaginiamo cosa potrà accadere nella sfida decisiva.

“Non siamo padroni del nostro destino”

Michele Pirro a fine giornata ha porto le proprie scuse al team Barni, corazzata del CIV che rischia di vedere sfumare l’obiettivo proprio in vista del traguardo. “Chiedo scusa al team, in questa stagione ho commesso degli errori che stiamo pagando” ha laconicamente commentato il pilota pugliese, nove volte campione italiano. “Adesso è durissima perché non siamo più padroni del nostro destino. Nell’ultima gara corriamo per vincere, come sempre. E vediamo”. Marco Barnabò, proprietario di Barni Racing, cerca di vederla con ottimismo. “Le gare finiscono dopo la bandiera a scacchi, in gara 1 lo abbiamo visto, ma anche i campionati finiscono dopo la bandiera a scacchi. Quindi rimbocchiamoci le maniche e pensiamo all’appuntamento decisivo.”