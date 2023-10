L’anfiteatro naturale di Ernee, in Francia, ospita la 76° edizione del Motocross delle Nazioni (MXoN), evento che assegna il Mondiale a squadre in prova unica e chiude l’adrenalica stagione del fuoristrada internazionale. L’Italia vanta una tradizione gloriosa in questa manifestazione e in questa occasione schiera un trio di piloti giovane e ambizioso. La formula prevede la disputa di tre gare: MXGP, MX2 e Open, con un rappresentante di ciascuna nazione al via. Si aggiudica il Mondiale la formazione che, a fine giornata, avrà totalizzato il minor numero di punti, che vengono assegnati in base al piazzamento: 1 al vincitore, 2 al secondo, 3 al terzo e cosi via. Lo spagnolo Jorge Prado (nella foto) ha vinto la qualifica MXGP, di cui è iridato in carica. Pronostico: la Francia gioca in casa, ma favorito è il team Usa. Occhio a Spagna e Olanda.

Tris azzurro

L’Italia, guidata dal box dal commissario tecnico Thomas Traversini, si è affidata ai piloti più in forma di quest’ultimo periodo. Andrea Adamo, appena laureatosi campione del Mondo della MX2 (la serie iridata under 23), correrà nella sua categoria d’elezione, con la sua KTM ufficiale. In top class, la MXGP, schieriamo Alberto Forato che ha chiuso il Mondiale primo dei piloti italiani, pur correndo con la KTM privata. Il terzo rappresentante è Andrea Bonaccorsi, talento emergente che ha conquistato l’europeo EMX250, una delle formule di lancio. Andrea approda quindi in un contesto Mondiale nell’evento più impegnativo della stagione, un banco di prova difficilissimo ma molto intrigante in prospettiva. Bonaccorsi ha sostituito last minute l’infortunato Mattia Guadagnini. L’Italia schiera quindi una formazione giovanissima, non certo favorita, ma che potrebbe darci soddisfazioni. Piazzamenti dei nostri nelle qualifiche: 7. Bonaccorsi (Open), 10. Adamo (MX2) e 16. Forato (MXGP).

Ping pong fra tv e web

Saltando dalla TV allo streaming sarà possibile seguire tutte le tre sfide in programma. RaiSport offre gara 1 in diretta TV, e le altre due in live streaming su Rayplay (gratis). Qui sotto tutti i canali e gli orari della giornata. Chi volesse seguire anche la finale B, che completerà lo schieramento di partenza delle nazionali ammesse al main event, può accedere alla piattaforma streaming ufficiale, a questo link

Gli orari italiani

Raisport

Domenica 8 ottobre – Gara 1 – 13:00 (diretta)

Lunedì 9 ottobre – Gara 2 – 15:45 (differita)

Lunedì 9 ottobre – Gara 3 – 16:45 (differita)

Raisport Play

Domenica 8 ottobre – Gara 2 – 14:30 (diretta streaming)

Domenica 8 ottobre – Gara 3 – 16:00 (diretta streaming)

Eurosport 2

Domenica 8 ottobre – Gara 1 – 13:00 (diretta)

8 ottobre – Gara 2 – 17:00 (differita)

Domenica 8 ottobre – Gara 3 – 18:00 (differita)