Simone Saltarelli a casa dopo l’incidente “Ho voglia di tornare in sella!”

Simone Saltarelli è tornato a sorridere. Anzi, non ha mai perso completamente il sorriso neppure nei giorni più neri subito dopo il grave incidente nell’ultima gara stagionale del National Trophy. L’affetto dei tifosi e degli altri piloti ha reso meno difficile la sua convalescenza. Tra le scorribande di Alessandro Delbianco in ospedale ed i messaggi dei fans, è rimasto sempre abbastanza su di morale. Ora è a casa a Senigallia ed è comunque un’altra cosa.

“Sono tornato da tre giorni e mentalmente è un altro mondo – racconta Simone Saltarelli a Corsedimoto – Almeno sto con i bambini e la famiglia. Anzi, mi sto muovendo anche troppo perché ho un’autonomia di dieci – quindici minuti in piedi: dopo mi sale il dolore alla schiena”.

Stai già facendo la riabilitazione?

“Ho iniziato le terapie alla spalla. Sto cercando di riprendere la mobilità. Il 31 ottobre faremo le lastre per rivalutare la situazione sperando che non ci siano danni alla spalla. Erano stati esclusi dalla Tac ma facendo dei controlli più mirati vedremo cosa verrà fuori”.

Prossimi impegni?

“Spero di andare all’Eicma. Mi dispiacerebbe saltare perché probabilmente incontrerò le persone che mi hanno scritto tantissimi messaggi. Giuro che non mi aspettavo tanta vicinanza. Mi stanno continuando a scrivere anche adesso per chiedermi come sto. Vorrei ringraziare quanti mi sono stati così vicini nei quindici giorni di ospedale. Farò di tutto per esserci e spero che la schiena mi regga”.

Sei già sulla strada giusta.

“E’ lunga ma la voglia di riprendermi c’è e il desiderio di tornare in moto anche di più. Spero di essere forte e veloce come prima”.

Prospettive per il 2023?

“E’ già ora di pianificare il prossimo anno. Con il team sono già a posto sia per il Mondiale Endurance che per l’Italiano però in questo momento c’è la salute in pole position, poi viene tutto il resto”.

Foto Facebook Simone Saltarelli73