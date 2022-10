Superbike: Michael Rinaldi “Voglio vincere ma i primi tre fanno paura”

Michael Rinaldi si conferma protagonista Superbike, ma non vince. A due round dal termine il pilota romagnolo è sempre quarto nella classifica generale del Mondiale Superbike ma i primi tre sono decisamente su un altro pianeta. Quest’anno, a differenza del 2021, è stato più costante ma sono mancati gli acuti. Nel 2021 era salito sette volte sul podio vincendo tre gare mentre in questa stagione solo quattro, senza neanche un trionfo.

“Ultimamente mi sono avvicinato tanto ma i primi tre fanno veramente paura – afferma Michael Rinaldi – Cambiamo le piste ma riesco a conquistare sempre dei piazzamenti nelle prime cinque posizioni. Ovviamente il nostro lavoro continua perché finché non sono lì davanti con gli altri non mi posso certo rilassare: dobbiamo chiudere il gap dai primissimi”.

Qual è il tuo obbiettivo per gli ultimi due appuntamenti stagionali del Mondiale Superbike?

“Quest’anno ancora non ho vinto neppure una gara e il mio obbiettivo per le prossime due gare è vincere”.

Soddisfatto di com’è andata in Argentina?

“Il weekend argentino è stato un po’ difficile. Era partito in salita perché venerdì eravamo veramente in difficoltà ma abbiamo risposto bene perché abbiamo lavorato tanto. In gara-1 ho chiuso quinto, domenica quarto in Superpole Race poi in gara-2 ero stato anche un po’ di giri in testa. Mi ero divertito tanto anche se non ero nelle condizioni di giocarmi il podio. Sono abbastanza contento: abbiamo raccolto due quinti posti ed un quarto. In generale sta andando comunque bene, ho confidenza con la moto e sono soddisfatto. Ora ho fame di vittoria e darò il massimo per conquistarla nei prossimi round”.