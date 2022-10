MotoGP, Alex Marquez deluso: “Da settimane guardo le Ducati”

Quattro top-10 nella stagione MotoGP 2022, 50 punti collezionati in 19 gare, a Valencia Alex Marquez mette fine ad una pagina deludente con la Honda. Dal prossimo anno correrà con i colori del team Gresini Racing, in sella alla Ducati Desmosedici GP21 che in questo momento fa davvero gola a tutti i piloti. Il minore dei campioni di Cervera ha firmato un nuovo contratto prima della pausa estiva, le idee sul cambio costruttore erano ormai chiare da tempo.

Alex e Honda ai titoli di coda

Per il due volte campione del mondo il marchio Ducati sarà l’occasione per rilanciarsi in MotoGP, dopo aver collezionato appena due podi nella stagione d’esordio 2020. Il Mondiale 2022 si sta rivelando ancora più opaco rispetto al biennio precedente, visto che da HRC non sono arrivati aggiornamenti dopo la ripresa del campionato a Silverstone. Nel GP della Malesia l’ennesimo colpo allo stomaco con un deludente 17° posto: “È triste, ma prima della gara mi aspettavo un risultato del genere. Possiamo dimenticarlo rapidamente. Ho detto alla squadra che non dovevano impazzire per analizzare i dati. Questa è la realtà e, fino a quando la Honda non fornirà una moto migliore, non cambierà nulla. Non ho ricevuto nessun aggiornamento da Silverstone“.

Ducati prossima fermata MotoGP

Nella gara di Phillip Island, Alex Marquez è caduto alla “Curva Miller” dopo un errore in frenata in cui ha silurato il pilota Ducati Jack Miller. I commissari della FIM MotoGP hanno poi inflitto al fratello minore di Marc Marquez un Long Lap Penalty che ha scontato a Sepang. Partito dalla 21esima piazza in griglia, ha scontato il penalty al 4° giro ed è rimasto ultimo per oltre 12 giri, fino alle cadute di Joan Mir e Remy Gardner (KTM). Finale deludente per il pilota Honda che non nasconde l’amarezza per queste gare complicate e la frenesia di poter finalmente salire su una Ducati GP21. “E’ una sensazione strana, ma vogliamo finire nel miglior modo possibile a Valencia… Sono settimane che guardo i risultati dei piloti Ducati dopo aver tagliato il traguardo. È l’unica cosa che mi fa pensare positivamente. Mi motiva vedere tutti i piloti Ducati davanti… Non voglio essere troppo ottimista, ma la moto c’è“.

Marc Marquez e l’utopia Ducati

Sonderà il terreno per suo fratello Marc, nel caso le vicende in casa Honda dovessero complicarsi? L’otto volte campione del mondo resterà legato al marchio giapponese fino alla fine del 2024. Questa per adesso è l’unica certezza. “Il giardino del vicino sembra sempre più verde e mio fratello mi ha già detto che l’anno prossimo mi picchierà (ride, ndr). Per scherzo o seriamente, ma lui lo dice, e ognuno avrà i suoi segreti nel box. Adesso siamo entrambi alla Honda e già non ci diciamo molto“. Ma nel campionato MotoGP sono i risultati a parlare…