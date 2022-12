Sfida sui kart tra Danilo Petrucci, Simone Corsi, Diggia and friends

Non è stata una gara ma l’agonismo non è mancato ma soprattutto il divertimento. Danilo Petrucci, Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi, Leonardo Taccini ed altri ragazzi hanno partecipato ad un allenamento sui kart, organizzato da Simone Corsi insieme al team Leopard. Si sono ritrovati al circuito internazionale di Viterbo e non sono mancati gli appassionati ai box e sulle tribune per autografi e selfie. Per tutti loro è stata una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia.

A questo simpatico raduno avrebbero dovuto partecipare anche Enea Bastianini ed altri piloti che arrivavo da più lontano. Chi abita più lontano però si è fatto scoraggiare dal maltempo e quindi dal rischio di annullamento. I piloti che arrivavano da più vicino invece sono andati ed hanno girato sulla pista bagnata divertendosi moltissimo e svolgendo un allenamento utile anche per le le moto.

Danilo Petrucci and company non riescono proprio a stare lontani dai motori, neppure durante le feste così come tanti altri piloti che in questi giorni si stanno allenando chi con il supermotard e chi con la moto da cross nonostante il freddo. Le ferie sono ormai alle spalle e a parte magari qualche giornata in montagna, sono tornati tutti ad allenarsi a tempo pieno in vista del 2023.

Simone Corsi, il 2023 senza certezze

La prossima stagione al momento è ancora un’incognita per Simone Corsi. La settimana scorsa si sono chiuse le iscrizioni per il Mondiale Supersport ma ad oggi ancora non si sa se è stato accettato o meno il team Altogo.

“Ancora non c’è nulla di confermato – spiega Simone Corsi – la giornata sui kart è stata molto bella. Mi piacerebbe il prossimo anno organizzarla meglio e fare un weekend di 2 giorni e chiamare più piloti visto che ormai tanti giriamo con il kart che è un buon allenamento”

