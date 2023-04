Roberto Tamburini top nell’Endurance “Qui ho trovato le condizioni”

Dal Mondiale Superbike al Mondiale Endurance alla 24h Motos Le Mans 2023. Roberto Tamburini archivia la sua prima esperienza nel FIM EWC con la delusione del ritiro per un la rottura del motore di Yamaha Moto-Ain ma la consapevolezza di poter fare bene. Ora non sa se farà solo le gare di durata con la stessa formazione o se riuscirà a correre anche in altri campionati. La voglia c’è ma le possibilità non sono tante.

“In questo momento mi sto focalizzando sul FIM EWC – racconta Roberto Tamburini a Corsedimoto – ma chiaramente mi piacerebbe fare anche altro. C’è ancora in ballo il National Trophy però penso che sarà difficile riuscire a farlo. Durante l’inverno ho parlato, in generale, anche con dei team di Superbike, sia del Mondiale che del CIV, ma nulla di particolare. Se devo partecipare ad un campionato solo per fare presenza non m’interessa. Ho ancora tanta voglia di gareggiare però ci devono essere le condizioni giuste, come qua nell’Endurance”.

Come ti sei trovato?

“Molto bene sia con la squadra che nel paddock. Ringrazio di cuore Yamaha e Moto-Ain per questa splendida opportunità. Mi ha fatto piacere avere come compagno di squadra Alessandro Polita, pilota di grandissima esperienza ma con cui non avevo mai condiviso il box. Ho instaurato un bel rapporto con lui e con gli altri ragazzi del team. In qualifica ero andato bene, ci eravamo qualificati quarti e primi tra i privati ma poi in gara si è rotto il motore a tre quarti del mio secondo stint. Peccato perché eravamo competitivi ed avremmo potuto fare bene “.

E di notte com’è andata?

“Purtroppo con il buio ho potuto girare pochissimo ed è una cosa che mi dispiace perché non sono riuscito a rendermi conto di come mi trovo a correre di notte, di come posso reagire a livello fisico dopo tante ore di gara e quando inizia ad arrivare la stanchezza. Sono esperienze che proverò nella prossima gara”.