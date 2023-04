MotoGP: lesione per Alex Marquez, ma Jerez non è in dubbio

Il botto all’inizio della gara lunga ad Austin tra Alex Marquez e Jorge Martin non è immune da conseguenze. Il pilota Ducati Gresini infatti ha riportato conseguenze alla gamba sinistra, precisamente al quadricipite ed ai legamenti. Ora bisogna quindi lavorare per recuperare al meglio, anche se non sembra un problema in grado di mettere in dubbio la presenza di Marquez al GP a Jerez.

La spiegazione

Lo stesso pilota della squadra di Nadia Padovani ha spiegato il problema. “Oggi s’è visto che, dopo l’impatto di domenica, c’è una rottura muscolare della parte esterna del quadricipite e lo stiramento del legamento” ha informato Alex Marquez attraverso i suoi canali social. “Non mi impedirà di competere, ma in questi giorni dovrò abbassare il livello di allenamento per recuperare per Jerez.” Il primo GP di casa per il minore di casa Marquez è tra una decina di giorni, c’è tempo per provare a rimettersi in forma.

Marquez dolorante

Entrambi se n’erano andati sulle proprie gambe, ma a quanto pare è un incidente quindi che ha avuto la sua conseguenza. Nel video mostrato da Jorge Martin si vedeva chiaramente un Alex Marquez a terra e piuttosto dolorante proprio alla gamba sinistra nei primi attimi successivi al contatto. Il pilota Pramac Ducati, che ha dato il via alla carambola, l’ha subito soccorso e chiaramente si è scusato col collega di marca, che ha sottolineato solo come questi siano incidenti che possono capitare a chiunque.

Foto: Gresini Racing