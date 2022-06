TT Isola di Man, Mike Booth: gamba amputata dopo l’incidente

Nelle prime prove di qualificazione dell’ultima edizione del TT dell’Isola di Man Mike Booth, pilota ma anche giornalista, ha subito un grave incidente. Al miglio 26 del percorso, nella velocissima curva Joey Turn, il violento impatto con l’asfalto in seguito al quale è stato trasferito in elicottero al Noble Hospital. Le gambe hanno riportato ferite gravi, tanto da rendersi necessario il trasferimento a Liverpool per sottoporsi ad un intervento chirurgico il prima possibile.

Le conseguenze dell’incidente

A distanza di molti giorni Mike Booth ha dato sue notizie sul sito 44teeth.com con cui collabora. Purtroppo ha subito l’amputazione della gamba destra, a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvargli l’arto. “Entrambi i femori si sono rotti nell’incidente, ma ho subito ricevuto delle cure“, spiega il giornalista e pilota britannico. “C’è anche qualche danno alla colonna vertebrale, alla parte superiore della schiena, che potrebbero causare problemi, ma ho bisogno di ulteriori accertamenti prima di esprimersi con certezza“.

Grazie al repentino intervento i dottori hanno tratto in salvo il piede sinistro. “Purtroppo il danno alla parte inferiore della gamba destra è stato molto grave e, nonostante i migliori sforzi dei chirurghi, non sono riusciti a salvarlo. Hanno quindi dovuto amputarmi la gamba destra, appena sotto il ginocchio“. Per uno che si guadagna da vivere testando moto in giro per il mondo, un’amputazione di questo tipo rappresenta un cambiamento drastico a livello personale e professionale. Ma Bike Booth cerca di essere ottimista. “Ho visto persone correre maratone, scalare montagne, andare in bicicletta e fare molte cose con protesi. Le cose saranno diverse, ma non è la fine del mondo… Per quanto riguarda il recupero, sicuramente non sarà veloce. Ma farò del mio meglio per rimettermi in forma il prima possibile“.