Due o quattro ruote è solo un dettaglio, l’essenziale è la velocità. A Misano vedremo in pista, in auto, Valentino Rossi e Daniel Pedrosa. In inizio mese al MWC ha già gareggiato Jorge Lorenzo.

A Misano aria di Mondiale

Ci si attende tanto pubblico e molti piloti del Motomondiale presenti nel paddock. Probabilmente ci saranno Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini, Pirro più i ragazzi della MotoE e di Superbike. Sabato sera è previsto un evento su invito che andrà a sugellare il ruolo strategico del MWC nell’ambito della Motor Valley, sempre più fulcro delle due e quattro ruote, mondi da sempre molto vicini ed in grado di catalizzare l’interesse delle grandi aziende.

In passato tanti piloti passavano dalle auto alle moto e viceversa. Tazio Nuvolari gareggiò per diversi anni in moto sulla mitica Bianchi Freccia Celeste di 350 cc prima di diventare una leggenda dell’automobilismo. Come lui Alberto Ascari che corse e vinse con la Gilera e la Bianchi ma poi divenne Campione del Mondo di Formula 1 nel 1952 e 1953. Mike Hailwood si aggiudicò nove titoli mondiali di moto ma anche un titolo europeo in Formula 2 e partecipò a 50 Gran Premi in Formula 1.

John Suertees è stato l’unico a laurearsi Campione del Mondo sia in auto che in moto. Il britannico vinse sette titoli in moto dal 1956 al 1960 ed uno in Formula1, nel 1964 al volante di una Ferrari. A proposito di piloti inglesi, Damon Hill aveva iniziato la carriera sulle due ruote per passare poi alla Formula1 dove si laureò Campione del Mondo. Negli anni settanta Giacomo Agostini girò su una monoposto proprio a Misano.

Il MWC ha una lunga tradizione in questo. Nella primavera del 2008 Michael Schumacher gareggiò in moto a Misano nella prima prova del Trofeo KTM. L’asso della Ferrari amava particolarmente le moto e chiedeva a Valentino di svelargli i segreti. Fece dei test anche in sella ad un’Aprilia Rsv4 Sbk e ad una Ducati Panigale. In tempi più recenti Lewis Hamilton ha provato una Yamaha. Probabilmente vorrebbe salire su 2 ruote anche Lando Norris, super appassionato del motomondiale e fan di Valentino Rossi.