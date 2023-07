Tragedia all’Isola di Man: due morti nel corso della Southern 100

Immane tragedia all’Isola di Man dove, in questi giorni, è di scena la Southern 100, tra le grandi classiche delle corse su strada in corso di svolgimento al Billown Circuit, “porzione” da poco meno di 7 chilometri che riprende una parte dello Snaefell Mountain Course. Nel corso delle prove della classe 1100cc svoltesi nella serata di martedì 11 luglio, due persone hanno la perso la vita in seguito ad un incidente che ha coinvolto due piloti, un commissario ed uno spettatore.

LUTTO ALL’ISOLA DI MAN

Il Southern 100 Motorcycle Limited, organizzatore dell’evento, ha diffuso un comunicato senza specificare le generalità dei due soggetti che hanno perso la vita ed i quattro coinvolti in questo fatale incidente. “L’incidente ha coinvolto due piloti, un commissario e uno spettatore ed è con profonda tristezza che la Southern 100 si rammarica di dover annunciare che questo incidente ha provocato due morti“, si legge nella nota.

INDAGINI IN CORSO

“Al momento il club non è in grado di fornire ulteriori dettagli sulle persone coinvolte nell’incidente e l’attuale obiettivo dell’organizzatore è quello di supportare le persone coinvolte. Il Coroner of Inquests è stato informato. Un’ulteriore dichiarazione sarà rilasciata a tempo debito“, conclude il comunicato diffuso dagli organizzatori.

DOPO RAUL TORRAS UN NUOVO LUTTO ALL’ISOLA DI MAN

L’Isola di Man è di nuovo in lutto a distanza di poche settimane dalla scomparsa di Raul Torras, il quale ha perso la vita in seguito ad un incidente nel corso di Gara 2 della classe Supertwins al TT. La Southern 100 si svolgerà regolarmente in questi giorni, registrando l’adesione di alcuni tra i principali protagonisti delle corse su strada, non ultimo Michael Dunlop.