Red Bull Rookies Cup, Stiria: Gara 2, Pedro Acosta cala il poker

È ancora Pedro Acosta, 4° successo in 4 gare disputate. Podio ancora tutto iberico con Ivan Ortolá 2° e Daniel Muñoz 3°.

Pedro Acosta continua a dettare legge in Red Bull Rookies Cup. Quattro gare disputate, quattro successi certo molto combattuti, ma tutti a suo nome. Il giovane spagnolo è a punteggio pieno e sta già prendendo il largo in classifica generale. Completano un podio ancora tutto iberico Ivan Ortolá e Daniel Muñoz, quest’ultimo secondo in campionato a -36 dal leader…

Ricordiamo il successo di Pedro Acosta in Gara 1 ed è sempre lui a scattare dalla pole position per questo secondo round in Stiria. Ancora una volta la partenza migliore è quella dei Muñoz, che passano al comando. Anche oggi questa è solo l’apertura di una spettacolare battaglia di cui si renderanno protagonisti questi giovanissimi piloti. Abbandona Holgado, sabato sul podio ed oggi costretto al ritiro per problemi tecnici.

Fioccano le Long Lap Penalty per uscite di pista, oltre ad una scivolata di Nishimura ed un highside di Van Eerde (senza conseguenze). Come abbiamo visto che è davvero una lotta serrata, ma lo spunto utile sul finale sarà una volta di più quello del ‘solito noto’: è ancora Pedro Acosta, arriva così il quarto successo in quattro gare finora disputare. Secondo è Ivan Ortolá, terza piazza per Daniel Muñoz.

