Red Bull Rookies Cup, Sachsenring: La prima pole di Matteo Bertelle

Parlano italiano le qualifiche Red Bull Rookies Cup al Sachsenring. Ci pensa Matteo Bertelle, che piazza la sua prima pole position in campionato. Dodicesimo in griglia nell’edizione 2019, stavolta il 17enne pilota tricolore, velocissimo per tutta la giornata, trova il guizzo giusto per riuscire a partire davanti a tutti in occasione delle due gare sul tracciato sassone. Accanto a lui scatteranno Daniel Holgado, attualmente terzo in classifica generale, ed il pilota indonesiano Mario Suryo Aji, che continua a confermare i costanti progressi messi in mostra sia qui che nel CEV Moto3.

Ad aprire la seconda fila c’è un giovane che ha impressionato al Mugello. Il 15enne giapponese Taiyo Furusato, vincitore nella sua primissima gara in campionato (schierato al posto dell’infortunato Gabin Planques) ha conquistato la quarta casella in griglia, davanti agli spagnoli Marco Uriarte e David Muñoz, attuale leader in campionato. Una griglia di partenza che però potrebbe subire qualche cambiamento a causa di alcune ‘manovre tattiche’ che hanno fatto storcere il naso alla Direzione Gara. Oltre a provocare un quadruplo incidente. Se ne parlerà sabato mattina, prima delle due gare in programma tra domani (ore 16:30) e domenica (ore 15:30).

“Finalmente una pole position!” Matteo Bertelle è apparso chiaramente radioso dopo questo splendido risultato. “Incredibile, la scorsa volta che sono venuto al Sachsenring non è andata molto bene.” Fuori dalla top ten in entrambe le corse disputate. Ma assicura che quest’anno la mentalità è cambiata: il miglior italiano attualmente in campionato (7° a -53 dal leader) vuole essere protagonista. Ricordiamo che ha a referto un podio, quando ha chiuso 3° in Gara 2 a Jerez nel 2019. Si gode ora questo primo risultato, ma come sempre in gara sarà battaglia serrata.

Foto: Red Bull Rookies Cup