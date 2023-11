Pirelli Cup, la serie low cost con il regolamento tecnico che piace

Il nuovo regolamento del National Trophy ancora non è noto, il CIV non è alla portata di tutti anche per motivi prettamente economici, così sempre più piloti stanno pensando alla Pirelli Cup 2024. Il trofeo, che si svolge nell’ambito della Coppa Italia, ha molti estimatori ed in questo periodo d’incertezza per quanto riguarda altri trofei, tanti si stanno orientando su questo. È considerato un ottimo trampolino di lancio per i giovani, un campionato in cui divertirsi per i piloti con più esperienza e viene visto come un’occasione per allenarsi e testare nuovi particolari per i piloti che gareggiano a livelli più alti. Non mancano mai, infatti, le wild card di prestigio. La Pirelli Cup tra l’altro è uno tra i più economici che ci siano a livello nazionale ed ha ha un regolamento che piace.

Calendario 2024

Il trofeo scatterà il 27 e 28 aprile a Vallelunga, l’11 e 12 maggio si correrà al Mugello, il 29 e 30 giugno a Misano, il 7 ed 8 settembre a Cremona ed infine il 5 e 6 ottobre di nuovo a Misano. Le piste dunque sono tutte molto importanti, per altro si gareggerà a Cremona poco prima del Mondiale Superbike e questo avrà un grande risalto.

Pirelli Cup 2023

Nella 600SBK assoluta ha vinto la Pirelli Cup Edoardo Aquiliano che ha preceduto nell’ordine Mattia Capogreco e Joey Lubrat. Nella 1000 SBK ha trionfato Doriano Vietti Ramus, sul secondo gradino del podio Lorenzo Petrarca e sul terzo Jarno Ioverno. Ci sono state poi le numerose sottocategorie. Le premiazioni ufficiali si svolgeranno sabato 20 Gennaio ore 15 presso al Motor Bike Expo di Verona.

Foto social