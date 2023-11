Johann Zarco in Qatar disputerà il suo penultimo gran premio da pilota del team Prima Pramac e in sella a una Ducati. Si avvicina sempre di più il momento in cui guiderà la Honda del team LCR, cosa che succederà nel test a Valencia dopo la fine del campionato. Cercherà di concludere al meglio la sua esperienza con la squadra di Paolo Campinoti, alla quale è molto legato.

MotoGP Qatar, Zarco alleato di Martin contro Bagnaia?

Pecco Bagnaia si sta giocando il titolo MotoGP con Jorge Martin e potrebbe ricevere un “aiuto” da Enea Bastianini, suo compagno di squadra ritornato vincente a Sepang. Viene naturale pensare che anche Zarco potrebbe fare lo stesso con lo spagnolo, se riuscirà ad essere sufficientemente veloce tra Lusail e Valencia.

Interpellato sull’argomento, il due volte campione del mondo Moto2 ha detto chiaramente il suo pensiero: “Non ho ricevuto nessun ordine di squadra – riporta todocircuito.es – ma ovviamente per il team Pramac sarebbe bello poter aiutare Jorge. Ma lui e Pecco sono stati molto più veloci di me nelle ultime gare, quindi non ho neppure avuto la possibilità di pensarci. Se avessi l’opportunità di vincere, ci penserei due volte, perché non in tutti i weekend ho la chance di lottare per la vittoria. Ma non ho ricevuto ordini e Borsoi non mi ha detto nulla a riguardo“.

Pramac sogna in grande

Per il team Pramac vincere il titolo MotoGP sarebbe un risultato pazzesco, per questo Zarco è pronto ad aiutare Martin se sarà necessario: “Se dovessi fargli un favore, cercherei di farlo per Pramac, per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Il titolo che potrebbe vincere Jorge sarebbe qualcosa di unico per la squadra e se riuscisse a conquistarlo mi piacerebbe partecipare alla realizzazione di questo sogno. Ma devo essere nella condizione di poterlo fare domenica, quando c’è la gara in cui si ottengono più punti“.

Johann sarebbe contento di fare la propria parte. Vedremo se sarà abbastanza competitivo a Lusail per essere un protagonista del weekend e togliere dei punti a Bagnaia.

Foto: Prima Pramac Racing