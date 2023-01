Novità, passione e progetti: Yamaha Motor inaugura gli “Open Day”

Ogni mese Yamaha promuoverà l’iniziativa OPEN DAY, pensata per presentare le novità, condividere la passione e coltivare progetti in sella alle due ruote. La Casa dei Tre Diapason, in collaborazione con i Concessionari Ufficiali, apre la stagione il 4 febbraio con l’R DAY, un evento per prendere contatto e conoscere nel dettaglio la gamma Supersport 2023. Grazie ai professionisti che operano nella rete di Yamaha Motor, il pubblico potrà approfondire qualsiasi aspetto del prodotto. Conoscere il calendario degli appuntamenti dedicati ai test ride in pista. Toccare con mano e provare i capi di abbigliamento della collezione Blue Paddock 2023, acquistabili presso i Concessionari Ufficiali Yamaha e on line. Si tratterà di veri e propri happening che si concluderanno con un aperitivo in compagnia, offerto dai “padroni di casa”.

Professionalità firmata Yamaha

Gli animi più racing amanti della pista potranno respirare il DNA vincente di Yamaha al GYTR Day presso i GYTR Pro Shop. Concessionari Ufficiali specialisti del racing che vantano esperienza ed elevate competenze nel segmento delle competizioni. Automaster a Ferrara, Moto Shop a Parma, Faieta Motor a Pescara e Fani Motor a Firenze: GYTR Pro Shop che realizzano i sogni di ogni pilota. Una moto che diventa così unica, oltre a portarsi ad un livello superiore in termini di prestazioni grazie alle parti speciali GYTR. Nei GYTR Pro Shop si trovano figure tecniche altamente specializzate nel racing. Grazie alla continua formazione e contatto con la divisione Road Racing WSBK, sono in grado di seguire ogni pilota nella messa a punto della moto, rispondendo ad ogni necessità personale. In occasione del GYTR Day si entrerà nel mondo della performance più puro, alla scoperta delle nuove R1 e R6 GYTR. Oltre alla linea completa di parti speciali GYTR pensati e realizzati per le moto Yamaha dalla divisione Road Racing Yamaha.

Vinci la MotoGP!

Non è tutto: durante questi appuntamenti sarà attivo anche il concorso “Yamaha Open Day”. Il pubblico potrà partecipare al ”Istant Win” vincendo cappellini Yamaha, ma non solo. In palio anche la possibilità di partecipare all’estrazione finale di due biglietti per assistere alla MotoGP. Nello specifico al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nella tribuna dedicata Yamaha, per vivere due giorni respirando la passione racing della Casa dei Tre Diapason. Partecipare e sperare nella dea bendata è semplicissimo: sarà sufficiente partecipare agli OPEN DAY nelle Concessionarie Ufficiali, registrarsi e incrociare le dita. Al termine di tutti gli open day avverrà l’estrazione finale tra tutti i partecipanti registrati.