Motor Bike Expo, Alex Design inaugura la partnership con MIR Racing

Alex Design, figura storica del Motomondiale in qualità di painter e supplier, approda al Motor Bike Expo di Verona per presentare il nuovo Rental Project Ride & Fun gestito dall’azienda ceca AA Creative project sro. Un esclusivo programma di noleggio minigp, pitbike, minimotard e quad per chi vuole divertirsi in pista per una singola giornata in compagnia di amici o altri competitor. Oppure partecipare ad un vero e proprio campionato di Minigp in partnership con MIR Racing, trampolino di lancio per tentare il salto nelle competizioni motociclistiche di altissimo livello.

La partnership con MIR Racing

In collaborazione con Impormotor (IMR) e MIR Racing, storico e affermato marchio spagnolo da oltre 50 anni, l’obiettivo è di proseguire e allargare la già consolidata “Copa Nacional MIR Racing” che ogni anno vanta decine di iscritti ed è fucina di futuri campioni. Alex Design e il patron della MIR, Dani Antoin Mirales, hanno pensato di creare una Coppa MIR Europea, con campionati di sei gare in diverse nazioni, Italia compresa. I migliori piloti di ogni torneo nazionale saranno ammessi alla finale che si terrà in Spagna, mettendosi alla prova con giovani di talento per contendersi la vittoria e aggiudicarsi come premio una moto MIR Racing.

Sarà uno dei migliori palcoscenici per chi vuole farsi strada nel mondo delle due ruote, lavorare con professionisti del settore, “scaldarsi” con le prove libere, tentare un time attack nelle qualifiche e mostrare il proprio carattere in gara. A disposizione di tutti gli iscritti una flotta veicoli che si prenderà cura di trasportare moto e persone su ogni circuito o kartodromo d’Europa, contando su coach esperti che offriranno lezioni di teoria e pratica su pista, oltre a moto e abbigliamento completo personalizzati dal genio grafico di Alex Design.

Il MBE di Verona 2023 sarà anche l’occasione per presentare l’inedita Moto 4 Mir Racing. E tutte le ultime novità dell’atelier AD e l’esordio della giovane pilota Miranda Festoso nel campionato FIM Minigp classe 190 Ohvale con l’inedito Alexdesign Racing Team. Il lancio del team avverrà sabato 28 gennaio al Padiglione 6 nell’Area Truck Station (The Black Pearl Alexdesign).