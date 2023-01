MotoGP, Ducati Desmosedici GP23: una grafica da veri leader

A Madonna di Campiglio la Ducati ha svelato le nuove livree delle Desmosedici GP per la stagione MotoGP 2023. La moto del campione del mondo Pecco Bagnaia presenta una prima grande novità: il numero 1 al posto del suo identitario 63, racchiuso in miniatura all’interno dell’1. La Casa di Borgo Panigale ha voluto celebrare anche in questo modo la straordinaria annata 2022 conclusasi con la doppia vittoria in classe regina e SBK.

L’analisi grafica delle nuove Ducati

A livello cromatico la fascia rosso chiaro che sembra sfociare nell’arancione si allarga nella parte centrale della carena. Nella parte inferiore è stato inserito lo sponsor Monster, proprio come nel cupolino, con lo sfondo nero che forma un magico contrasto con il rosso factory. Leggermente differente la livrea della Ducati di Enea Bastianini, neo arrivato in Ducati ufficiale, che prende il posto di Jack Miller. Il pilota romagnolo riconferma il colore rosa per contrassegnare il proprio numero 23.

Le nuove livree Ducati del team Gresini e Ducati factory ottengono la promozione a pieni voti di Alex Design, storico grafico e verniciatore del paddock. “La livrea del team Gresini Racing ha subito un restyling molto più accattivante ed elegante rispetto alla versione dell’anno scorso. Hanno fatto bel lavoro senza stravolgere il precedente disegno grafico, con tocchi di rosso più estesi che rimandano al colore Ducati ufficiale. Eccellente il lavoro del team Lenovo Ducati, hanno apportato dei piccoli make-up ben mirati, utili per ripartire in questa stagione con una rinnovata forza emotiva. Molto emozionato di aver assistito alla presentazione, nulla da aggiungere…“.

Dettagli tecnici del prototipo MotoGP ’23

Restano invariati i dettagli tecnici base della Ducati GP23. Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e sotto farfalla, farfalle controllate da doppio sistema Ride By Wire, impianto frenante Brembo, doppio disco anteriore in carbonio con pinze a quattro pistoncini, disco posteriore singolo in acciaio con pinza a due pistoncini. Il motore V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, scarico Akrapovic, 1000 cc di cilindrata e oltre 250 CV di potenza, peso a secco di 157 kg per una velocità massima di oltre 350 km/h. Telaio doppio trave in lega di alluminio, forcella rovesciata Öhlins con foderi in carbonio ed ammortizzatore posteriore Öhlins. Cerchi Marchesini in lega di magnesio. Gli ultimi aggiornamenti per la stagione MotoGP 2023 li scopriremo nei prossimi test in programma a Sepang e Portimao.

