National Trophy, Jarno Ioverno vuole essere l’anti Giannini

Jarno Ioverno ha appena sei mesi in più di Gabriele Giannini. Sono entrambi nati nel 2002: il giovane torinese in maggio mentre il pilota romano in ottobre. Entrambi correranno nel National Trophy 1000 su BMW. Giannini, campione in carica, parte come favorito, mentre Jarno spera di essere l’outsider e lottare costantemente per i vertici. In novembre ha vinto il Trofeo Inverno all’ Autodromo del Levante nella categoria Superfast 1000 classificandosi secondo in entrambe le gare. Quest’anno parteciperà alla Pirelli Cup nell’ambito della Coppa Italia e soprattutto nel National Trophy 1000. Dopo un anno di apprendistato, ora cercherà di lottare per le prime posizioni e quindi di dare filo da torcere a Gabriele Giannini.

“Sono carico per questo 2023 – afferma Jarno Ioverno – gareggerò ancora con il team 322 Racing Service, con cui mi trovo veramente bene. Il 2022 è stato un anno a luci ed ombre perché siamo arrivati all’inizio della stagione senza alcun test alle spalle. Nei weekend di gara non riuscito ad essere sempre costante. Quest’anno, con una moto più competitiva e una maggior esperienza, sono certo di poter occupare le prime posizioni ad ogni round del National Trophy. L’obiettivo nella Pirelli Cup invece è quello di vincere. Tra pochi giorni andrò in Spagna per i primi test e non vedo l’ora di cominciare”.

Si allunga dunque la lista dei piloti che hanno già confermato la presenza al National Trophy 1000, un campionato che si prevede quanto mai acceso ad entusiasmante. Ci saranno anche nel 2023 tante giovani promesse che sognano un futuro nel Mondiale Superbike, piloti negli anni d’oro della loro carriera ed altri con un passato glorioso. I motivi d’interesse quindi non mancheranno.