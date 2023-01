Direzione Gara MotoGP 2023 ad impronta Ezpeleta

Tra personalità di comprovata esperienza sui campi di gara ad accuse di nepotismo. Di facciata si presenta così la nuova composizione della MotoGP Race Direction. La ragione è presto detta. Gli innesti di Tomé Alfonso (nipote di Carmelo Ezpeleta) e della sua compagna Tamara Matko, inevitabilmente fanno e faranno discutere. Per quanto, rispettabilissimo curriculum alla mano, potranno mettere una pezza ad una decisa problematica riscontrata per tutto l’arco del 2022. Che si parli della cosiddetta difformità di giudizio ad alcune gravissime situazioni registrate (vedi Jorge Navarro quasi abbandonato al suo destino a Phillip Island) da scongiurare a tutti i costi.

LA NUOVA MOTOGP RACE DIRECTION 2023

Tra innesti già ufficializzati (come nel caso di Tomé Alfonso) ed alcuni rumoreggiati nell’ultimo periodo (la stessa Tamara Matko), possiamo anticipare in via definitiva la nuova composizione della MotoGP Race Direction. In qualità di direttori di gara trovano conferma Mike Webb e Graham Webber, ormai di lungo corso in RD. A sua volta Bartolomé ‘Tomé’ Alfonso sostituirà Franco Uncini come responsabile della sicurezza per conto della Federmoto internazionale (FIM Safety Officer), mentre come terzo membro permanente resta confermatissimo Loris Capirossi. Discorso analogo per quanto concerne Freddie Spencer, capo dei commissari permanenti e tra i profili quantomeno più discussi nel 2022. ‘Fast Freddie‘ in giuria verrà affiancato tra i FIM Permanent Steward sempre da Andrés Somolinos, mentre la novità risponde al nome di Tamara Matko. Operativa con successo in questi ultimi anni del Mondiale Superbike, troverà adesso una nuova sistemazione nel Motomondiale.

FRANCO UNCINI LASCIA

Nel corso del Gran Premio di Valencia 2022 era stata ufficializzata l’uscita di scena di Franco Uncini. A 68 anni compiuti non sarà più presenza fissa della MotoGP Race Direction, ma offrirà la sua esperienza al servizio dell’intero movimento mantenendo la carica di esperto della Commissione Road Racing (CCR) della FIM.

IL NIPOTE DI EZPELETA AL SUO POSTO

Suggerito proprio da Uncini, Bartolomé ‘Tomé’ Alfonso ha così assunto la carica di FIM Safety Officer in direzione gara. Nipote di Carmelo Ezpeleta, ma dal curriculum fuori discussione. Con la sua azienda RacingLoop ha offerto consulenza a diversi eventi di Motorsport dal 2018 a questa parte ed ancor prima è stato manager dei circuiti di Losail e Aragon.

ARRIVA TAMARA MATKO

La sua compagna nella vita di tutti i giorni Tamara Matko sarà invece in giuria. O meglio, nello “Steward Panel“. Insieme a Spencer e Somolinos analizzerà caso per caso e applicherà le eventuali sanzioni di conseguenza. Matko in questi anni ha lavorato nel Mondiale Superbike, affermandosi prima come FIM Safety Officer, assumendo nel 2019 il ruolo di direttrice di gara. Insomma: esperienza in tal senso non le manca di certo, oltre ad una prolungata militanza in FIM.

QUESTIONE DI FAMIGLIA

In termini di esperienza e curriculum, nulla da dire per i profili in questione. Certamente discussioni non mancheranno per una MotoGP questione di famiglia.. Ezpeleta! Partendo da Carlos (Direttore Esecutivo MotoGP) e Ana (Direttrice del Dipartimento Talent), fino ad arrivare ai due casi sopraccitati. Buon lavoro a tutti/e!