Misano di tinge di giallo per Valentino Rossi al GT World Challenge

L’anno scorso 18mila persone avevano invaso il paddock di Misano per il Fanatec GT World Challenge Europe. La maggior parte erano fans sfegatati di Valentino Rossi, irriducibili che continuavano seguire il loro idolo anche nelle gare di auto. Ora si replica. Da venerdì scenderanno in pista duecento vetture: Audi, Lamborghini, Honda, Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche, Aston Martin e Chevrolet. L’auto più attesa è la 46 del Team WRT BMW con Valentino Rossi che dopo il podio a Brands Hatch, insieme a Maxime Martin, punterà alla riconferma. Sicuramente il paddock sarà colorato di giallo con tifosi in delirio per Valentino Rossi. La concomitanza con l’Italian Round del Mondiale Superbike ad Imola non dovrebbe influire perché è un pubblico diverso.

“La prevendita è andata molto bene – dice il Managing Director del MWC Andrea Albani a Corsedimoto – ci aspettiamo anche quest’anno una grande affluenza di pubblico, simile a quella dell’anno scorso quindi prevediamo tra le 18 e le 20 mila persone circa. Ci saranno anche tanti stranieri che verranno in circuito tra una passeggiata in spiaggia ed un tuffo in piscina. Il binomio sport e turismo funziona sempre. A tal proposito sabato ci sarà un workshop organizzato da Confindustria Romagna sul ruolo del turismo industriale come valore per il territorio. In serata il Rooftop Party sulla terrazza panoramica New Pit Building per assistere alle gare serali. In questa occasione sarà presentata la nuova linea di merchandising MWC firmata Terranova”.

A Misano sarà proposto il format standard della Sprint Cup. Si inizia venerdì con le prove libere e le prequalifiche, sabato mattina (h. 9.00) la sessione di qualifiche, seguita da Gara 1 (h. 14.00) nel pomeriggio. Lo stesso programma si ripete domenica con Qualifiche 2 e Gara 2. La diretta tv inizierà sabato e proseguirà per tutto il weekend su una varietà di piattaforme online, incluso il canale YouTube di GT World che è gratuito ed ha anche commento in italiano.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.