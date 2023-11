Luca Ottaviani a Barcellona per l’ESBK “Il Mondiale? Non m’illudo”

Nuova esperienza internazionale per Luca Ottaviani che il prossimo week-end parteciperà all’ultimo round dell’ ESBK classe Supersport, a Barcellona. Il pilota marchigiano, portacolori dell’Extreme Racing Service, gareggerà in sella alla MV Agusta F3 800 con l’obbiettivo di essere protagonista. Tra l’altro ci saranno varie wildcard importanti quali Nicolò Antonelli, Jorge Navarro e McPhee. Quest’anno Luca Ottaviani si è classificato quarto nel CIV Supersport con la doppia vittoria al Mugello, un secondo posto a Vallelunga ed un terzo a Misano. Durante la partecipato ha partecipato anche all’Italian Round del WorldSSP ad Imola centrando la zona punti in gara-2.

“Sono contento e curioso di andare a Barcellona – racconta Luca Ottaviani a Corsedimoto – sarà tutto nuovo per me però mi dicono tutti che è una bella pista e sarà sicuramente un’ottima esperienza. All’inizio dovrò imparare il più possibile visto che non ci ho mai girato poi spero di fare bene. Il livello sarà alto, con diversi piloti del mondiale però andiamo per fare bene. Credo molto nel team, una realtà di riferimento a livello italiano e mi trovo benissimo in sella alla MV Agusta F3 , una moto con un gran potenziale“.

Soddisfatto della tua stagione 2023?

“Si, se mi dovessi dare un voto mi dare un bell’otto considerando da dove partivamo. L’anno precedente la squadra non aveva ottenuto dei gran risultati, c’era tutto da costruire e passo dopo passo siamo riusciti a crescere e fare una bella stagione. Extreme è una garanzia al CIV”.

L’anno prossimo farai ancora il CIV o parteciperai al Mondiale?

“Mi piacerebbe fare il Mondiale, vediamo, spero però non mi voglio illudere troppo. Nel caso faremo il CIV e delle wildcard nel Mondiale. Credo tanto nel team e nella MV Agusta, una grande casa motociclistica con una 800 dall’enorme potenziale”.

Foto social Extreme