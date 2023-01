Tati Mercado riparte dall’IDM Superbike con Kawasaki

Leandro ‘Tati’ Mercado correrà nell’IDM Superbike 2023. Non una novità assoluta, in quanto da tempo si conosceva questa destinazione di carriera del motociclista argentino. Tuttavia, in attesa dell’ufficialità, adesso si conosce con quale squadra e moto affronterà il campionato tedesco (ma con titolazione internazionale). Se nel 2022 ha disputato quattro round con Honda Holzhauer, in questa stagione Mercado salirà in sella ad una Kawasaki del team Weber Motos.

MERCADO ALL’IDM SUPERBIKE

Reduce da un problematico biennio con MIE Racing Honda, Tati Mercado ha deciso di ripartire da uno dei campionati nazionali più competitivi. L’aver disputato complessivamente 8 gare con 4 podi all’attivo nel 2022 ha convinto il Campione internazionale Superstock 1000 2014 a sposare la causa dell’IDM Superbike. Riabbracciando oltretutto la casa di Akashi.

TATI CON KAWASAKI WEBER MOTOS

Se il team Honda HRP ha firmato con il recente vincitore del Bol d’Or Florian Alt, Mercado ha trovato l’intesa con Kawasaki Weber Motos Racing Team. Trattasi della squadra di riferimento della verdona nell’IDM, compagine che nel 2022 ha persino schierato nella tappa di Most Leon Haslam, in grado di salire sul podio.

UNA KAWASAKI ZX-10RR PER TATI

Tati Mercado con Kawasaki ha corso nel Mondiale Superbike e Superstock 1000, oltre che debuttando da professionista. Dopo aver militato con successo nella Red Bull US Rookies Cup, l’originario di Cordoba sostituì l’indisponibile Roger Hayden con il team Attack Kawasaki alla 200 miglia di Daytona, ben figurando oltretutto all’esordio nella grande classica oltreoceano.