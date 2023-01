Dakar 2023 Il punto dopo la sosta, ora si riparte a tutto gas

Giornata di pausa per la Dakar 2023. S’è chiusa una prima metà molto intensa, con vincitori sempre diversi e tempi ravvicinati per chi punta alla vittoria del Rally Raid. Ritiri eccellenti come quello del campione in carica Sam Sunderland, o di Ricky Brabec, già vincitore di un Rally Raid arabico. Al momento c’è la Husqvarna di Skyler Howes al comando, con tre KTM a ruota, per poi trovare le prime Honda. Per il momento questa Dakar ha preso la direzione di Mattinghofen, valori confermati anche da domani? Manca ancora molto per saperlo, la lotta è apertissima.

Guardiamo anche la classifica Rally2, con un italiano nelle zone alte. Paolo Lucci infatti accusa 16 secondi dal capoclassifica Romain Dumontier, distacchi più corposi per gli altri inseguitori. L’alfiere BAS KTM, dopo una prima metà di Dakar solidamente in top 20 di tappa (tranne due eccezioni), può ancora puntare alla prima posizione. In Original by Motul Cesare Zacchetti tiene la top ten, come vanno i nostri nelle altre classifiche? Diamo un’occhiata ai piazzamenti provvisori. Ricordando che dei nostri si sono ritirati Tommaso Montanari (infortunio), Tiziano Internò (infortunio), Alex Salvini (problema meccanico).

La top ten RallyGP

1. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing

2. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +0:13

3. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +0:13

4. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +1:58

5. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +2:45

6. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +2:49

7. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +7:03

8. Joan Barreda – Monster Energy JB Team – +7:21

9. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +19:32

10. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +22:35

La classifica Rally2

1. Romain Dumontier – Team Dumontier Racing

2. Paolo Lucci – BAS World KTM Racing Team – +16:25

3. Jeanloup Lepan – Nomade Racing – +1:08:02

4. Neels Theric – RS Comcept – +1:13:48

5. Michael Docherty – HT Rally Raid Husqvarna – +1:17:39

….

26. Lorenzo Fanottoli – Tecnosport – +7:52.36

37. Cesare Zacchetti – Team Lucky Explorer – +10:02:50

40. Lorenzo Maestrami – Nomade Racing – +10:30:56

45. Ottavio Missoni – RS Moto Racing – +12:18:30

46. Franco Picco – Fantic Rally Team – +12:32:12

52. Eufrasio Anghileri – RS Moto Racing – +13:33:35

62. Iader Giraldi – Solarys Racing – +20:58:53

Dakar, gli Original by Motul

1. Charan Moore (ZAF) – HT Rally Raid Husqvarna Racing

2. Javi Vega (ESP) – Pont Group Yamaha – +15:26

3. Mario Patrao (PRT) – Credit Agricola-Mario Patrao Motorsport – +1:24:35

4. David Pabiska (CZE) – SP Moto Bohemia Racing Team – +2:43:04

5. David Gaits (FRA) – Happyness Racing IGOA Moto – +4:11:50

….

9. Cesare Zacchetti (ITA) – Team Lucky Explorer – +6:19:45

Veteran Trophy

1. David Pabiska (CZE) – SP Moto Bohemia Racing Team

2. Petr Vlcek (USA) – Detyens Racing – +3:07:16

3. Cesare Zacchetti (ITA) – Team Lucky Explorer – +3:36.41

4. Stuart Gregory (ZAF) – team privato – +4:32:16

5. Franco Picco (ITA) – Fantic Rally Team – +6:06:03

6. Javier San Jose Yetor (ESP) – Pedrega Team – +6:52:12

7. Iader Giraldi (ITA) – Solarys Racing – +14:32:44

Rookie Challenge Rally2

1. Neels Theric (FRA) – RS Comcept

2. Michael Docherty (ZAF) – HT Rally Raid Husqvarna – +3:51

3. Jacob Argubright (USA) – Duust Rally Team – +34:08

…

14: Lorenzo Maestrami – Nomade Racing – +9:17:08

18. Ottavio Missoni – RS Moto Racing – +11:04:42

21. Eufrasio Anghileri – RS Moto Racing – +12:19:47

28. Iader Giraldi – Solarys Racing – +19:45:05

Foto: Rally Zone/Paolo Lucci