JuniorGP, il 2024 scatterà da Misano: il calendario provvisorio

In corso l’ultimo round della stagione JuniorGP 2023 (il programma dopo le cancellazioni per vento), ma è già stato pubblicato il calendario provvisorio del prossimo campionato. L’annunciato ritorno di Misano stavolta non varrà solo per la Moto3, come accaduto nelle edizioni precedenti, ma ospiterà l’evento per tutte le categorie e rappresenterà la tappa di apertura del prossimo anno.

Il JuniorGP 2024 farà tappa in tre paesi diversi. Misano appunto è il circuito chiamato a fare da apripista per la nuova stagione e si comincia nel weekend del 21 aprile, in anticipo rispetto a quanto visto anche quest’anno. C’è poi ancora un appuntamento da confermare, al momento in calendario c’è una sola trasferta in Portogallo, ovvero quella a Portimao. Barcellona, Jerez e Aragon saranno poi i circuiti spagnoli su cui correranno le quattro categorie del campionato.

JuniorGP 2024, date e circuiti confermati

1° round: 21 aprile – Misano World Circuit Marco Simoncelli – Italia

2° round: 5 maggio – circuito da confermare

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 10 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: FIM JuniorGP