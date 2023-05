Moto2 Valencia: Mattia Rato il ritorno, 2° posto che vale doppio

È passato poco più di un anno dal primo podio Moto2 di Mattia Rato. Nel 2022 la soddisfazione era arrivata a Estoril, stavolta il colpo è nella gara unica di Valencia. Agius purtroppo è imprendibile da subito, ma l’italiano classe 2005 è il primo degli “altri” e con un buon margine. Una soddisfazione doppia: arriva il secondo podio di categoria, ma anche la P2 provvisoria nella generale (anche se a -31 dal leader). Gioia tricolore anche nella nuova categoria Stock: dopo la bandiera rossa Dino Iozzo si rifà dello zero in Portogallo e sale sul terzo gradino del podio. Ecco cos’è successo a Valencia.

Gara Moto2

Non possiamo parlare di partenza ottimale per la maggior parte degli italiani. L’unico che si fa vedere nel gruppo di testa è Mattia Rato, autore di uno scatto determinante per la gara unica al Circuit Ricardo Tormo. Senna Agius non si può battere nemmeno stavolta, ma gli altri sì e l’italiano di AGR lo dimostra prontamente. È un podio che vale anche la seconda posizione nella generale: è appena il secondo round, ma certo è un’importante iniezione di fiducia da confermare anche in seguito. Altra gara notevole per il rookie Carlos Tatay, ricordiamo nel Mondiale Moto3 fino all’anno scorso e doppiamente debuttante nell’Europeo Moto2. Sbaglia totalmente la partenza, scatta svariati secondi dopo gli altri, ma mette il turbo e si rifà con gli interessi: il 3° gradino del podio parla chiaramente! Sottotono Niccolò Antonelli, dolorante ad una spalla in seguito ad un incidente ieri in pit lane col compagno di squadra.

Gara Stock: olio in pista

Pronti, partenza… Ed ecco il problema che blocca tutto. In breve tempo infatti ecco un’intensa fumata bianca dal posteriore dello sfortunato Daniel Brooks (Yamaha GV Stratos), che semina anche olio in pista. Seguirà qualche scivolata (senza conseguenze) prima dell’esposizione della bandiera rossa. Segue una lunga pausa per risistemare la pista, poi si parte dalle posizioni originarie.

Dani Muñoz è saldamente al comando e tenta la fuga, con il solo Fernandez a tenere il passo. Poco dietro però c’è un’altra coppia composta da Iozzo e McDonald, in questo caso in lotta per il terzo gradino del podio. Posizione congelate? Assolutamente no: Muñoz non ha vita facile, Fernandez gli rimane incollato e mette pressione fino alla fine, pur senza trovare lo spunto. Iozzo infine ce la fa: evita una Long Lap (l’avviso per limiti di pista era già arrivato), stacca McDonald e si prende il podio STK!

Foto: AGR Team