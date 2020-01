Il campione del Mondo avrà una Kawasaki senza novità tecniche visibili, ma conta di fare passi avanti con l'equilibrio. Il dubbio meteo

La Kawasaki non avrà novità tecniche visibili nel Mondiale Superbike 2020 ma Jonathan Rea non è affatto preoccupato. La ZX-10RR ha una base consolidata e, anche se il modello non cambia, i tecnici di Akashi non sono rimasti con le mani in mano. Ci sono evoluzioni di motore, un nuovo bilanciamento dei pesi per caricare maggiormente l’avantreno, oltre a tante piccole migliorie per mantenere il primato che dura ormai dal lontano 2015. A Jerez, dove la Superbike si rimette in moto dopo la pausa natalizia, Jonathan Rea cercherà conferme a quanto di buono è stato fatto nella precedente uscita di fine novembre. In quella occasione il cinque volte iridato si era rivelato il più veloce sia in configurazione “gara” che sul giro secco.

VELOCI E COSTANTI, ECCO LA CHIAVE

“È fantastico iniziare il 2020 con un test a Jerez, cercheremo di ripartire da dove ci siamo fermati due mesi fa, eravamo stati veloci e coerenti” spiega Jonathan Rea. “È importante continuare a migliorare la configurazione di base del nostro Ninja ZX-10RR. Dobbiamo solo confermare alcune diverse direzioni che abbiamo preso a novembre e quindi prepararci per l’Australia. Questo test di Jerez riguarda più la comprensione di dove abbiamo interrotto l’anno scorso e la conferma di alcune cose. Dobbiamo solo tenere d’occhio le previsioni del tempo, dato che è sempre una scommessa a gennaio.”

METEO INCLEMENTE

In questo momento (martedi 21 gennaio, mattina) a Jerez è soleggiato, ma le previsioni sono pessime. Nella notte dovrebbe piovere forte, e anche nella mattinata del primo giorno di test. Anche per giovedi il meteo non promette niente di buono. Dopo Jerez i team si sposteranno nella vicina Portimao, per due ulteriori giornate, 26-27 gennaio. Ecco l’elenco dei partecipanti ai test.

