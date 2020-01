Tati Team si rafforza per il FIM EWC

Dopo Alan Techer, il Tati Team Beaujolais Racing ingaggia Sebastien Suchet. Al secondo anno nella top class EWC la squadra francese si rafforza.

Il Tati Team Beaujolais Racing è una squadra che, nell’arco di un lustro, ha scalato le gerarchie nel circus del Mondiale Endurance FIM EWC. Conquistata la Coppa del Mondo di classe Superstock, da Le Mans 2019 è presenza fissa della top class EWC dove, facendo tesoro dell’esperienza maturata nella precedente stagione, adesso punta a ben altri risultati.

SUCCESSI NELLA STOCK

Sfiorata la vittoria in due distinte occasioni (2015 e 2017/2018), nella stagione 2018/2019 il Tati Team è finalmente riuscito ad assicurarsi la FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock. In un’incredibile finale vissuta ad Oschersleben, la compagine di Patrick Enjolras è riuscita ad assicurarsi questo traguardo, massimizzando un pacchetto tecnico di prim’ordine. La Ninja ZX-10RR #4 da sempre dispone di propulsori preparati da Akira, un bel biglietto da visita che ha garantito complessivamente 4 vittorie nella classe Superstock, 3 delle quali conseguite nelle 24 ore.

IL PASSAGGIO ALLA EWC

Con la spinta del titolo Superstock vinto, il 2019 ha riservato due grandi novità al Tati Team. Da una parte l’accordo con TRICK STAR Racing (conclusosi anzitempo con la 8 ore di Suzuka 2019), dall’altra il passaggio alla top class EWC. Un debutto non facile vissuto alla 24 ore di Le Mans, ma con l’inizio della stagione 2019/2020 il Bol d’Or ha assicurato un’inversione di tendenza testimoniata dal (positivo) 7° posto assoluto al Bol d’Or.

2020

Se il pacchetto tecnico è una garanzia, il Tati Team adesso ha incentrato i propri sforzi sul profilo “umano”. Dal Bol d’Or è entrato a far parte della squadra Alan Techer, Campione del Mondo 2018/2019 con F.C.C. TSR Honda, rigenerato dal poter guidare una Ninja ZX-10RR con la quale si è subito trovato bene. Nuovo capitano della squadra, Techer a Le Mans sarà affiancato (ovviamente…) da Julien Enjolras, con la novità rappresentata da Sebastien Suchet, “strappato” a Kawasaki Bolliger. Nel trio titolare non troverà più spazio Kevin Denis, al quale è stato offerto di continuare come “riserva” per la 24 ore di Le Mans.