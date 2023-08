Dodò Boggio e Buccimoto nel CIV al Mugello: teneteli d’occhio

Edoardo Boggio e Buccimoto, un binomio vincente che si ripropone anche nella tappa CIV al Mugello. Proprio il pilota torinese ha portato un podio e soprattutto la prima vittoria PreMoto3 alla ‘creatura’ di Claudio Bucci nello scorso evento a Misano, arriverà il bis nel prossimo weekend? È certo la speranza di pilota e squadra, ma Boggio sa bene che gli avversari non staranno a guardare. Non per questo è meno determinato ad emergere su un tracciato che gli piace molto e sul quale ha ottenuto ottimi risultati in passato. Com’è andata poi in Rookies Cup in Austria? La nostra intervista.

Edoardo Boggio, un’altra occasione nel CIV per te.

Buccimoto ci ha dato di nuovo l’opportunità. È sempre bello correre nel CIV e devo ringraziare ancora Bucci: dopo la vittoria a Misano, la prima per il team, mi hanno dato questa occasione. Ci prepariamo ancora di più per il weekend Rookies Cup a Misano, visto che correremo con le Dunlop, per capirle meglio.

Possiamo dire che è quasi un “premio” dopo Misano?

Sì dai, poi il Mugello è la mia pista preferita e correrci è sempre un’emozione unica.

A Misano l’impressione è stata quella di un adattamento subito perfetto alla BR17GP3, è così?

Sì, è una moto che non avevo mai provato ma l’ho trovata molto simile alla Honda Moto3. Mi sono trovato subito bene, è una moto che mi piace. Conoscevo già il motore, l’avevo usato l’anno scorso e nel 2020, quindi mi mancava solo la conoscenza del telaio e della pista. Fin dal giovedì però mi sono adattato bene e già venerdì ero davanti nelle prove libere, poi avevo fatto la pole provvisoria… In generale tutto il weekend è andato bene.

Punti di nuovo alla vittoria?

Beh, l’obiettivo è quello! Al Mugello però sarà un po’ più difficile: ci sono tanti ospiti dal CEV, poi Liguori si sta giocando il titolo… Non sarà facile, ma l’obiettivo rimane quello. Il circuito però mi piace molto: ci ho vinto nel 2020 ed anche l’anno scorso, mi trovo molto bene.

Edoardo Boggio, nonostante la lunga pausa ETC è un periodo no stop per te!

Decisamente, ma è meglio così! Il miglior allenamento sono le gare, è sempre diverso rispetto agli allenamenti e basta. Per me poi è sempre un piacere tornare a correre in Italia.

Quanto ti ha aiutato il round CIV a Misano per la Rookies Cup in Austria?

Vincere fa sempre bene per il morale. Poi toccava un circuito che non conoscevo, ma sicuramente mi aiuterà nel prossimo evento, visto che si corre a Misano. Sono certo moto diverse, ma le linee alla fine sono più o meno quelle.

Facciamo un passo indietro: raccontaci del fine settimana al Red Bull Ring.

La pista era molto, molto bella, io non ci avevo mai girato. Non sono partito benissimo, nelle FP1 ho sempre girato da solo ed è stato un po’ difficile. Nelle FP2 invece ha piovuto! La cosa strana è che la pista si asciuga subito, quindi a fine turno era metà e metà. Ma è stata una sessione complicata, abbiamo girato sempre con le rain e per me era la prima volta con la KTM e queste gomme.

Una difficoltà in più quindi?

No, alla fine sul bagnato mi adatto sempre abbastanza bene. Un’ora dopo in qualifica la pista era asciutta, quindi eravamo di nuovo con le slick: abbiamo fatto sei giri, ma ecco di nuovo la pioggia! Da quel momento non s’è più migliorato nessuno e sono partito indietro. Un peccato perché stavo migliorando molto giro dopo giro, sicuramente sarei partito più avanti, ma è andata così.

Di conseguenza sono state due gare in rimonta.

Sono riuscito a risalire e sono andato a punti in entrambe. In Gara 1 ho sofferto il caldo negli ultimi giri e ho fatto anche un Long Lap per limiti di pista, chiudendo 15°. In Gara 2 invece sono andato meglio anche come tempi, ho sempre tenuto il ritmo dei primi tranne nei giri iniziali, ed alla fine ho chiuso 11°. Non è male! Considerando la stagione è un ottimo risultato, anzi il miglior piazzamento dell’anno finora.

Come ti valuti, è stato il tuo miglior weekend in Rookies Cup?

Partivo molto indietro, ma secondo me ho fatto due buone gare. Forse partendo più avanti sarebbe stato diverso, ma alla fine sono contento.

Edoardo Boggio, ti senti migliorato su qualcosa in particolare?

In Rookies Cup bisogna guidare in maniera un po’ diversa rispetto alla Talent Cup, ma mi sto adattando. In Austria ho capito molto, soprattutto nelle due gare, quindi a Misano faremo un altro passo avanti.

Hai qualche obiettivo per la tappa di casa?

Prima di tutto devo fare delle buone qualifiche, in tutte le categorie ‘piccole’ partire davanti è fondamentale. Dobbiamo poi gestire al meglio le due gare e portare a casa il massimo possibile, facendo un passo avanti rispetto all’Austria.

