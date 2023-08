Superbike, Bautista ha testato una nuova forcella stile MotoGP

Dopo una lunga pausa, Alvaro Bautista è risalito sulla sua Ducati Panigale V4 R e ha chiuso la due giorni di test ad Aragon con il secondo tempo assoluto. Oggi pomeriggio campione in carica Superbike ha stampato lo stesso crono (1’49″168) di Danilo Petrucci, che lo aveva realizzato al mattino. Solo 67 millesimi di gap rispetto al leader Jonathan Rea.

Superbike, test Aragon: Bautista ha provato le novità Ducati

Il team Aruba Racing Ducati si è presentato al Motorland con alcune novità tecniche da testare. Oggi sulla Panigale V4 R di Bautista è è stata montata una nuova forcella prodotta da Ohlins e che si ispira alla MotoGP. È più morbida negli spostamenti da un lato all’altro, ma mantiene la medesima solidità nei movimenti dall’alto al basso.

Alvaro, autore di 56 giri al mattino e di altri 41 nel pomeriggio, ha fatto il seguente bilancio al termine del test Superbike ad Aragon: “Oggi il feeling con la moto è stato decisamente migliore rispetto al primo giorno, anche perché vento era decisamente inferiore. Abbiamo fatto un buon lavoro provando nuove soluzioni sull’anteriore per migliorare la moto soprattutto in fase di frenata. Abbiamo raccolto dati importanti, anche se forse le aspettative erano superiori, ma è chiaro che le condizioni non ottimali della pista unite al vento non ci hanno permesso di esprimerci al meglio. Sono comunque molto soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto con il team“.

Rinaldi impaziente di correre a Magny-Cours

Alcune novità hanno dato risposte interessanti, altre meno. Come spesso avviene nei test, c’è qualche nuova componente che non convince e che magari deve essere affinata affinché diventi davvero efficace. Nessuna sorpresa. Bautista sa di avere un pacchetto tecnico di altissimo livello e che può essere fiducioso per il futuro.

Anche Michael Ruben Rinaldi, ieri autore del miglior tempo e oggi settimo, è complessivamente contento della due giorni ad Aragon ed è impaziente di correre il prossimo round SBK a Magny-Cours (8-10 settembre): “Abbiamo fatto un buon lavoro anche se nel primo giorno di test le condizioni erano abbastanza complicate. Credo, comunque, che abbiamo raccolto dati che possano essere molto utili non solo per il round di Aragon ma anche per il finale della stagione. Ci siamo focalizzati sul lavoro si set up piuttosto che sul giro veloce. Non vedo l’ora di essere a Magny-Cours“.

Foto: WorldSBK.com