Alessandro Sciarretta, tra CIV Supersport ed un titolo Supermoto da difendere

Si rinnova la doppia sfida in questa stagione 2024. Alessandro Sciarretta, l’anno scorso miglior esordiente CIV Supersport, è pronto per un nuovo campionato in cui mira a compiere importanti passi avanti. Il giovane pilota di Pescara lo farà sempre con ZPM Racing, che recentemente ha ufficializzato il rinnovo, e con Ducati, cambiano invece le gomme, che quest’anno sono Dunlop e non più Pirelli.

All’inizio della prossima settimana team e pilota saranno a Misano per due giorni di test fondamentali verso la nuova stagione, al via circa due settimane dopo. Per Sciarretta però c’è anche un titolo da difendere, visto che è il campione in carica negli Internazionali l’Italia Supermoto. Anche qui un’altra conferma: sarà nuovamente al via con Gazza Racing, chiaramente con l’obiettivo di ripetersi.

Alessandro Sciarretta, continui con ZPM Racing anche nel 2024.

Ne avevamo solo parlato verbalmente da tempo, abbiamo ufficializzato appena conclusi i test di fine febbraio a Jerez. Vedremo cosa ci riserverà questa stagione, spero vada un po’ meglio dell’anno scorso. Mi piacerebbe essere più con i primi.

Ricordiamo però che hai chiuso il 2023 come miglior esordiente CIV Supersport.

Non è stata una brutta stagione, infatti non lo pensavo. Ma ripartiamo da quello che abbiamo fatto a Imola per poi andare avanti. Non mi fisso nessun obiettivo, prima vediamo come vanno i test del 18-19 a Misano, poi penseremo gara per gara.

Quest’anno userete le Dunlop, le hai già provate? Che ne pensi?

Le abbiamo provate a Jerez. Sono un po’ diverse dalle Pirelli, ma lavorando, facendo chilometri e mettendo a posto la moto ci si abitua. Io però mi adatto a tutto e per il momento mi sono trovato molto bene con le gomme, ma anche con la moto ed il team. A breve rifaremo la prova a Misano e vedremo come siamo messi, visto che la stagione inizia su quella pista poco dopo i test.

Alessandro Sciarretta, parallelamente dovrai difendere il titolo Supermoto.

Sì esatto: a breve faremo qualche test, poi inizieremo la stagione il 14 aprile da Ortona. Anche quest’anno sarò con Gazza Racing: dobbiamo rimanere sul pezzo, non perdere la competitività e stare sempre lì davanti. Dobbiamo cercare di replicare il titolo!

Si ripete la doppia sfida, hai cambiato qualcosa nella preparazione?

No, solo mi sto allenando un po’ più spesso in cross, per il resto continuo come sempre. Sono pronto per la stagione, incrociamo le dita!