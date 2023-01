Doriano Vietti Ramus “Miglior rookie del CIV SBK, speravo in un premio”

Prove di volo. Doriano Vietti Ramus nel 2022 è stato autore di una buona stagione nel Campionato Italiano Superbike ma non è riuscito a decollare del tutto. Il fratello maggiore di Celestino in passato ha partecipato al Trofeo Italiano Amatori, per 3 anni alla Pirelli Cup nella Coppa Italia e lo scorso anno al CIV. Non è mai salito sul podio ma si è fatto onore.

“La mia stagione 2022 è stata positiva – racconta Doriano Vietti Ramus a Corsedimoto – sono contento di aver potuto correre con un team prestigioso come nuova M2. Ringrazio molto Enzo Chiapello che mi ha dato una grandissima mano così come ringrazio mio fratello Celestino, la mia famiglia e gli sponsor”.

Com’è andata?

“Ero al mio primo anno nel CIV Superbike ed era tutto nuovo per me: campionato, moto, team e gomme. E’ stata una grossa sfida perché quando si cambia tutto e si va in campionato di livello così alto bisogna adattarsi prima possibile e spingere subito. Sono però contento perché sono andato abbastanza bene fin dal primo week-end. Durante l’anno ho cercato sempre di migliorare il feeling con moto e team: sono arrivati dei bei risultati. Ho girato più forte che in passato su ogni pista. Sono soddisfatto in modo particolare del mio tempo al Mugello, nel secondo week-end, con un bel 1.51″8. Ho mancato la prima fila per pochissimo”.

Hai centrato i tuoi obbiettivi stagionali?

“Ho concluso il campionato all’ottavo posto. Il mio obbiettivo era la top 10 quindi ci sono riuscito e sono contento. Sono stato anche il primo dei rookie e sono felice di questo anche se purtroppo non viene considerato molto. Pensavo che ci fosse un premio o comunque un qualche tipo di riconoscimento per il miglior esordiente del campionato. Agli sponsor avrebbe fatto sicuramente piacere vedere che ero stato il primo tra i debuttanti”.

Programmi per la stagione 2023?

“Per quest’anno non ho ancora le idee chiare. Mi sono sentito con alcuni team del National Trophy e del CIV Superbike però non ho ancora deciso nulla. Non è facile se non si hanno dei grossi sponsor su cui contare. Spero di definire entro le prossime due settimane. Mi sto informando anche per il Mondiale Endurance. E’ probabile che faccia pure una gara di durata ma non c’è ancora nulla di certo”.

Foto Salvatore Annarumma