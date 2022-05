Danilo Petrucci giù dal podio in Gara 1 al VIR, ma resta leader

Yamaha monopolizza la scena in Gara 1 del MotoAmerica Superbike al VIR con Danilo Petrucci, quarto sul traguardo, che limita i danni. In sintesi così si può riassumere una prima manche vissuta ad Alton con le R1 di riferimento, capeggiate dal Campione in carica Jake Gagne, oggettivamente ben equilibrate sul guidato del Virginia International Raceway. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il Ducatista conquista punti preziosi che, se non altro, gli consentono di conservare la leadership di campionato.

DANILO PETRUCCI QUARTO

Scattato bene dalla seconda fila, per 1/3 della distanza di gara Danilo Petrucci è rimasto a ridosso di Jake Gagne. Formidabile nelle staccate di curva 1 (in fondo al “curvilineo” dei box) e 7, tuttavia sofferente nell’ultimo settore rispetto alla R1 #1, al giro di boa della contesa sono iniziati i grattacapi per il ternano. All’undicesimo giro si è visto infilare da Mathew Scholtz per il secondo posto in curva 1, mentre alla tornata seguente una sbavatura lo ha fatto retrocedere al quarto posto a vantaggio di Cameron Petersen. Da quel momento in avanti ha salvato il salvabile portando a casa 13 preziosi punti, con tutto il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York che studierà opportune contromisure per spezzare l’egemonia Yamaha domani in Gara 2.

DOMINIO YAMAHA

A tutti gli effetti la casa di Iwata ha monopolizzato la scena con il Campione in carica Jake Gagne indiscusso mattatore. Alla seconda vittoria di fila, ha distanziato di gran lunga Mathew Scholtz (Westby Racing) ed il proprio compagno di squadra Cameron Petersen (Attack Yamaha), con quest’ordine a completare un podio tutto dei Tre Diapason.

DOMANI GARA 2

Con questi valori in campo, domani andrà in scena Gara 2. La diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.