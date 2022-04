Danilo Petrucci partenza sprint: 4° nelle FP1 MotoAmerica

Con la sveglia puntata nella primissima mattinata è iniziata ufficialmente l’avventura di Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike. Alle 7:50 in punto, il Circuit of the Americas di Austin ha ospitato l’inaugurale sessione di prove libere della stagione 2022 con il ritrovato Ducatista alla sua prima uscita pubblica con la Panigale V4 R d’oltreoceano. Alla prima presa di contatto, Petrux ci ha messo poco a ritrovarsi persino in cima al monitor dei tempi, portando a termine le FP1 al quarto posto.

IL DEBUTTO USA DI DANILO PETRUCCI

Svelata ieri (nella foto d’apertura) la livrea della V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, oggi Danilo Petrucci ha esordito ufficialmente nella sua nuova realtà. Su un tracciato ampiamente conosciuto in virtù dei suoi trascorsi MotoGP, il ternano già al giro di boa della sessione si era persino portato al comando, interpretando queste FP1 come un vero e proprio “test”. Una mezz’ora, sfruttata a più non posso, funzionale a conoscere meglio moto, pneumatici (monogomma Dunlop) e campionato.

VOLANO LE YAMAHA

Soltanto nel finale, nonostante il miglior parziale assoluto nel terzo settore, l’eroe della Dakar 2022 non è riuscito a ritoccare il proprio 2’13″263, archiviando questa sua prima sessione negli States in quarta posizione. Il distacco (2″2) assume proporzioni importanti, per quanto spesso e volentieri nel MotoAmerica ad Austin soltanto le qualifiche ufficiali offrono le effettive gerarchie e valori in campo della serie. A far l’andatura ci ha così pensato Cameron Petersen, autore di un best lap di 2’11″032 tuttora lontano dai primati della pista. Dopo una buona 200 miglia di Daytona, il neo-acquisto di casa Attack Yamaha ha così preceduto di 1″6 Mathew Scholtz (Yamaha Westby Racing) ed il suo compagno di squadra nonché Campione in carica Jake Gagne. Per il mattatore della stagione 2022 si prospetta, quantomeno sulla carta, un weekend in salita alla luce del recente infortunio accusato alla Daytona 200.

PROGRAMMA

L’inaugurale giornata del “MotoAmerica Superbikes at Texas” in abbinamento con il Gran Premio delle Americhe del Motomondiale prevede la disputa di due turni di qualifiche ufficiali che determineranno lo schieramento di partenza delle due gare. Domani, concluse le qualifiche del Motomondiale, spazio a Gara 1. L’intero programma di attività della Superbike USA dal COTA si può seguire (previo abbonamento) in diretta streaming grazie al servizio MotoAmerica Live+ cliccando su questo link.