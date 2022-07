Danilo Petrucci 3° insidia le Yamaha a Brainerd

Le Yamaha R1 dell’Attack Performance sono in forma smagliante e si sapeva. La buona notizia al termine dell’inaugurale sessione di prove libere del MotoAmerica Superbike a Brainerd è la competitività di Danilo Petrucci. In termini assoluti. Su un tracciato scoperto nelle scorse settimane, il Ducatista ha concluso le libere con il terzo tempo, ma a stretto contatto con il nuovo capo-classifica Jake Gagne ed il suo compagno di squadra Cameron Petersen.

DANILO PETRUCCI ALL’ATTACCO

Partito a spron battuto nei 40 minuti di attività, il ternano ha portato a termine la sessione con un best lap di 1’31″476 da raffrontare all’1’31″106 di Jake Gagne e l’1’31″126 di Cameron Petersen. Un bel viaggiare per questo terzetto, ancor più pensando che i più diretti avversari arrivano dopo la musica: Hector Barbera (Tytlers BMW) sconta 8 decimi dalla vetta, PJ Jacobsen (a sua volta con Tytlers BMW) 1 secondo, l’attesissimo Mathew Scholtz (Westby Yamaha) inaspettatamente 1″4.

LOTTA AL VERTICE

Rispetto ai precedenti round, il portacolori Warhorse HSBK Racing Ducati NYC ha iniziato subito a ridosso delle velocissime R1 Attack. Un inizio incoraggiante al Brainerd International Raceway, considerando che 370 millesimi su un “feudo Yamaha” rappresentano una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del weekend. Inoltre, per quanto concerne i colori italiani, su questo impianto vinse Alessandro Gramigni nell’ormai lontano 1996…

DANILO PETRUCCI VERSO LE PRIME QUALIFICHE

Alle 14:10 locali (le 21:10 italiane) spazio al primo turno di qualifiche ufficiali con 40 intensi minuti da disputarsi. L’intero programma di attività del MotoAmerica Superbikes at Brainerd si potrà seguire in diretta web streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.