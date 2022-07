Danilo Petrucci: appuntamento con la storia a Brainerd

Rinnovato, riasfaltato di recente, il Brainerd International Raceway ospiterà questo fine settimana il settimo appuntamento del MotoAmerica Superbike 2022 con Danilo Petrucci osservato speciale. Persa la leadership di campionato in quel di Laguna Seca, il Ducatista dovrà fronteggiare le missilistiche Yamaha R1 Attack ed un Jake Gagne in stato di grazia. Per “Petrux” sarà un fine settimana cruciale, con un potenziale appuntamento con la storia.

BRAINERD PARLA ITALIANO

Nell’AMA/MotoAmerica Superbike le vittorie italiane si contano sulle dita di una mano. I tre successi di Danilo Petrucci quest’anno, la storica affermazione di Lorenzo Zanetti ad Indianapolis nel 2020, ma anche l’exploit di Alessandro Gramigni del 1996. Con Ducati Ferracci, l’iridato 125cc 1991 vinse a Road America e, poche settimane più tardi, proprio a Brainerd, dove riuscì a mettere in riga tutti i big dell’epoca. L’affermazione in Minnesota rimase per 24 lunghi anni l’ultimo hurrà italiano oltreoceano. Un precedente, se vogliamo, di buon auspicio per l’asso ternano della Ducati.

DANILO PETRUCCI NEL FEUDO YAMAHA

Danilo Petrucci ha avuto modo di scoprire le peculiarità del rinnovato Brainerd International Raceway nelle scorse settimane. Sulla carta, i valori in campo sotto il profilo prettamente tecnico non si discostano rispetto ai round precedenti. In Minnesota le R1 preparate da Attack Performance si esaltano: un primo tratto veloce e guidato con un doppio-curvone in sequenza, un conclusivo con tanti cambi di direzione e decisamente più lento. Qui le Yamaha partono avvantaggiate, a maggior ragione ripensando a come andò a finire lo scorso anno: scontato dirlo, doppietta senza discussioni di Jake Gagne.

LE ASPETTATIVE DI DANILO PETRUCCI

Per Danilo Petrucci si prospetta pertanto l’ennesimo weekend in salita, fortificato da qualche riferimento pregresso e dal podio (3° in Gara 2) di Loris Baz dello scorso anno, sempre con la V4 R di Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Come detto, il weekend in Minnesota si prospetta cruciale: raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2022, “Petrux” ha 3 punticini da recuperare su Gagne. Battere il mattatore del MotoAmerica rappresenterebbe un altro appuntamento con la storia…