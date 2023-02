CIV Superbike, nuovi sviluppi. Butti vicino a Ducati e Russo verso Honda

La griglia del Campionato Italiano Superbike si sta completando e sta diventando interessante. In arrivo altri due piloti che nel 2022 avevano partecipato al National Trophy, oltre a Nicola Chiarini che ha firmato con Honda Black Sheep (leggi qui) e a Simone Saltarelli che ha ufficializzato la sua presenza al CIV già da mesi.

Alberto Butti pare sia vicinissimo all’accordo con il Barni Racing Team per diventare il compagno di squadra di Michele Pirro. Il trentenne lombardo in passato aveva partecipato a 22 gare della Coppa del Mondo Superstock 1000. L’anno scorso ha vinto il Trofeo Pirelli Cup 1000 ed ha partecipato al National Trophy 1000 conquistando dei buoni piazzamenti e l’attavo posto in classifica finale. Il Team Barni, dunque, avrà anche quest’anno due moto. Ora si attende solo la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare la settimana prossima.

Riccardo Russo torna a correre nel Campionato Italiano Superbike. Con ogni probabilità gareggerà in sella ad una Honda. Russo l’anno scorso si era classificato al terzo posto nel National Trophy 1000 con quattro podi all’attivo. Il trentenne napoletano è stato vice-campione europeo Superstock 600 e dal 2013 al 2017 ha partecipato ad una cinquantina di round tra Mondiale Supersport e Mondiale Superbike. E’ certamente un pilota interessante per CIV SBK. Anche in questo caso, si attende a breve il comunicato del team ma la notizia appare ormai certa.

La griglia è dunque completa, l’unica incognita riguarda Suzuki Penta su cui tutto tace: dovrebbe fare il CIV Superbike ma non si sa con chi.

Questa la situazione ufficiosa ad oggi. Tre Ducati con Michele Pirro, Alberto Butti e Lorenzo Zanetti, tre Yamaha con Alex Delbianco, Luca Sconza, Flavio Ferroni e tre Aprilia con Luca Bernardi, Alex Bernardi e Samuele Cavalieri. Ci saranno poi cinque Honda affidate a Luca Vitali, Simone Saltarelli, Agostino Santoro, Riccardo Russo e Nicola Chiarini.