CIV Superbike: Aprilia con quattro top rider, prepara la strada a Iannone?

Lorenzo Savadori, Luca Bernardi, Alex Bernardi e Samuele Cavallieri. Sono quattro piloti da Mondiale Superbike più che da Campionato Italiano Velocità. Aprilia fa le cose in grande e nel 2023 dovrebbe schierare quattro assi al CIV per strappare a Michele Pirro il titolo italiano. La notizia non è ancora ufficiale ma è molto più di una semplice voce. Mancano solo gli ultimi dettagli e dovrebbe venire ufficializzata dopo Natale.

Lorenzo Savadori darà la priorità al suo lavoro di tester MotoGP e su questo non ci sono dubbi così come fa Michele Pirro, collaudatore Ducati. Ancora non si sa se Lorenzo Savadori farà tutto il Campionato Italiano o solo tre gare:questa ipotesi al momento appare la più probabile.

Perché Aprilia punta tanto sul CIV Superbike?

A fine 2023 finirà la squalifica di Andrea Iannone che in più occasioni ha espresso il desiderio di gareggiare, magari in Superbike. Nel paddock molti iniziano ad ipotizzare un ritorno di Aprilia nel Mondiale Superbike. Oggi appare impossibile per motivi di regolamento, visto che l’Aprilia RSV4 1100 è fuori dal limite di cilindrate. Ma forse non è fantascienza.

Contromosse Yamaha e Ducati nel CIV?

Mentre Aprilia avrà ben quattro piloti potenzialmente in grado di puntare alla vittoria o al podio, Yamaha al momento ha solo Alex Delbianco mentre Ducati punta su Michele Pirro con Barni e Lorenzo Zanetti con Broncos. Il Keope potrebbe avere una seconda moto e pare che tra i possibili candidati a quella sella ci possa essere Roberto Tamburini che però interessa anche ad altri team. Pare che Barni invece possa avere sì un secondo pilota ma non un big. D’altra parte al CIV 2023 servono anche i piloti di seconda fascia. Ad oggi hanno confermato la loro presenza praticamente solo i top rider ma il mercato CIV Superbike è in pieno fermento.

Da tenere d’occhio le Honda

Le Honda teoricamente non partono come favorite ma nel 2023 potrebbero avere tre ottimi piloti: Luca Vitali confermatissimo da Improve, Simone Saltarelli con TCF e forse Roberto Tamburini che pare stia parlando con DMR. Le Honda quindi potrebbero essere le outsider di un campionato che forse potrebbe sorprendere per qualità e motivi d’interesse, nonostante le perplessità sollevate da tanti addetti ai lavori.

