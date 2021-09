Moto3: i talenti del CEV alla scoperta di Misano, Holgado campione?

Accanto al Motomondiale c'è anche l'esordio dei ragazzi del CEV Moto3 a Misano. Con Daniel Holgado ad un passo dal chiudere i conti.

Fine settimana con MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE a Misano, ma non solo. I ragazzini del FIM CEV Repsol infatti disputeranno l’evento cancellato l’anno scorso per la pandemia e reinserito in calendario in questo 2021. Solo il Mondialino Moto3 però correrà accanto ai grandi del Motomondiale, un esordio emozionante però per questo campionato che potrebbe anche avere il suo vincitore. Il vantaggio del leader Daniel Holgado infatti è piuttosto importante, gli inseguitori dovranno fare gli straordinari per impedirgli di dare il via alla festa.

Sono ben 42 i punti di vantaggio accumulati dall’alfiere Aspar Team verso il penultimo round. Solamente due ragazzi sono matematicamente ancora in grado di insidiarlo: David Muñoz è il diretto inseguitore, c’è poi Ivan Ortolá in terza piazza a -63, dal quarto classificato il divario supera i 100 punti. Con 75 ancora in ballo, rimangono in tre quindi in aperta contesa, anche se Holgado è davvero ad un passo dal titolo nel Mondiale Junior. Sono sette i nostri ragazzi in azione, certo determinati a mettersi in bella evidenza in casa. Syarifuddin Azman è in azione a pochi giorni dal bellissimo 13° posto al debutto assoluto nel mondiale, da segnalare il rientro di Harrison Voight dopo il pauroso incidente a Portimao a luglio, con un pesante infortunio fortunatamente alle spalle.

